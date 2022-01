News Cinema

Last Looks: Mel Gibson è un attore ubriacone sospettato di omicidio nel trailer del film con Charlie Hunnam

Daniela Catelli di 17 gennaio 2022

Promette bene a giudicare dal trailer Last Looks, in cui Mel Gibson è un eccentrico attore che deve scagiornarsi da un crimine. Nel cast Charlie Hunnam, Morena Baccarin, Dominic Monaghan.