Last Knights: rilettura fantasy del mito dei 47 Ronin con Morgan Freeman e Clive Owen

Morgan Freeman e Clive Owen sono i protagonisti di Last Knights, ennesima versione della leggenda giapponese dei 47 Ronin.

Last Knights (2015) di Kazuaki Kiriya con Morgan Freeman e Clive Owen è una nuova lettura del mito giapponese dei 47 Ronin. Per quanto riguarda la storia vera, si tramanda che ebbe luogo nei primi del Settecento: Asano Naganori, signore (precisamente "daimyō") di Akō nel Kansai, fu costretto a commettere seppuku, cioè a suicidarsi, dopo essere stato provocato in un attacco ai danni di Kira, maestro di protocollo dello shōgun, di cui era ospite. Un'offesa alla quale non si poteva sopravvivere. I samurai di Asano furono quindi giudicati "ronin", cioè senza padrone, ma meditarono una vendetta, consumata però anni dopo, con un assalto alla casa di Kira, il maestro provocatore che aveva dato origine alla catena di eventi. I ronin riuscirono a sopprimere Kira, per poi rimettersi alla decisione dello shōgun sulla loro sorte: furono condannati al seppuku tranne uno, affinché tramandasse ciò che era accaduto.



Last Knights riambienta la vicenda tra i Mori. Il tradimento della storia diviene quello del ministro Geza Mott ai danni del vecchio nobile Bartok (Freeman), denunciato come traditore all'Imperatore: la sentenza viene eseguita dall'umiliato cavaliere Raiden (Owen), in realtà legatissimo a Bartok. La vendetta si consuma lentamente: Raiden aspetta che Geza abbassi la guardia, per sollevare la compagnia di soldati contro Mott. Al termine della storia, i rivoltosi saranno risparmiati? Il regista Kiriya aveva in precedenza diretto Goemon, dedicato al leggendario fuorilegge Ishikawa Goemon, vissuto nella seconda metà del Cinquecento.