Last Christmas: il trailer super natalizio della commedia romantica con Emilia Clarke

L'attrice è una specie di Bridget Jones vestita da elfo nel nuovo film di Paul Feig scritto da Emma Thompson.

Cosa accomuna Bridget Jones con gli Wham!, a parte la bandiera inglese? Il trailer di una commedia sentimentale con Emilia Clarke intitolata Last Christmas. Nelle immagini promozionali del nuovo film di Paul Feig - reduce dall’esperienza di Un piccolo favore - si sente infatti il celeberrimo brano che nel 1986 fu il tormentone delle festività natalizie di quasi tutto il mondo. Quanto a Bridget Jones, non troviamo proprio lei, ma una ragazza che ha la sua goffaggine, la sua sfortuna e alcuni suoi piccoli vizi, come l'alcol. Si chiama Kate, è specializzata in decisioni sbagliate, ha accettato di vestirsi da elfo per lavorare in un negozio di decorazioni natalizie e un giorno incontra Tom, un bellissimo ragazzo che probabilmente è il suo principe azzurro. Come vi abbiamo già detto in una precedente news sul film, a interpretare questo personaggio è Henry Golding, che abbiamo visto in Un piccolo favore e in Crazy & Rich. E proprio in Crazy & Rich l'attore aveva per mamma Michelle Yeoh, che ritroviamo anche qui.

In Last Christmas recita anche Emma Thompson, che impersona la madre di Kate, disperata per la piega che ha preso la vita della figlia, di cui scopriamo il passato doloroso. La Thompson ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Bryony Kimmings. Completano il cast del film, che dovrebbe uscire nella seconda metà di novembre, Ingrid Oliver, Sue Perkins e Patti LuPone.

Un'ultima cosa! Se guardate il trailer fino alla fine, sentirete un altro celebre brano del duo canoro formato dal compianto George Michael e da Andrew Ridgeley.