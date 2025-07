Last Breath: il trailer italiano del thriller subacqueo in arrivo a settembre

News Cinema

Woody Harrelson è il protagonista di questa claustrofobica storia di eroismo e sopravvivenza ispirata a eventi realmente accaduti. Ecco il trailer e la trama di Last Breath, in arrivo nei cinema il 4 settembre.

Nel 2012, mentre effettuava alcune riparazioni che dovevano essere di routine a circa 100 metri di profondità nel Mare del Nord, nei pressi della costa scozzese, a un sommozzatore commerciale di nome Chris Lemons si spezzò il cavo che lo riforniva di ossigeno, e rimase bloccato nel buio e nel gelo delle profondità marine con solo quel poco di aria che aveva a disposizione nella sua bombola di emergenza. Per salvarlo - cosa non facile, data anche la necessità di rispettare i giusti tempi di decompressione per la risalita - venne organizzata una spedizione costretta a correre contro il tempo per dare a Chris una speranza di sopravvivenza da un lato, e a necessità di rispettare i giusti tempi di decompressione per la risalita dall'altro.

A questa storia si è ispirato un thriller che si intitola Last Breath (come il documentario su Netflix dedicato alla vicenda) e che vedremo al cinema da 4 settembre prossimo distribuito da Vertice360. Il film è stato diretto da Alex Parkinson (co-autore di quel documentario), e questa è la sua trama ufficiale:

Last Breath è un emozionante thriller d'azione che racconta l'incredibile storia vera di Chris Lemons, sommozzatore commerciale, che dopo uno strano incidente rimane intrappolato sul fondo del Mare del Nord. Con solo 10 minuti di ossigeno d'emergenza a disposizione e un’unica speranza di salvataggio a più di mezz'ora di distanza, il film segue l’impossibile lotta per la sopravvivenza di un uomo a 300 piedi sott'acqua, mentre in superficie i suoi colleghi lottano contro una terribile tempesta, nel disperato tentativo di riportarlo indietro vivo.

Protagonista di Last Breath nei panni di Duncan Allcock, l'uomo a capo della spedizione di salvataggio, è Woody Harrelson, al cui fianco ci sono anche Simu Liu,Djimon Hounsou e Finn Cole, quest'ultimo nel ruolo di Lemons. Qui sotto, il trailer italiano e il poster del film.

Last Breath: trailer e poster del film