Last Breath: ecco il trailer ufficiale del thriller subacqueo con Woody Harrelson

Ispirato a fatti realmente accaduti, questo film - vera e propria corsa contro il tempo per la sopravvivenza - debutterà a febbraio nelle sale americane. Ecco trama e trailer di Last Breath.

Nel 2012, mentre effettuava alcune riparazioni a circa 100 metri di profondità nel Mare del Nord, nei pressi della costa scozzese, un sommozzatore di nome Chris Lemons vide strapparsi il cavo che gli forniva l'ossigeno e rimase bloccato nel buio e nel gelo delle profondità marine con solo quel poco di aria che aveva a disposizione nella sua bombola di emergenza. Per salvarlo - cosa non facile, data anche la necessità di rispettare i giusti tempi di decompressione per la risalita - fu organizzata una spedizione di salvataggio che fu costretta a correre contro il tempo per dare a Chris una speranza di sopravvivenza.

A questo incidente fu dedicato nel 2019 Last Breath, un documentario che, per raccontare la storia, ha utilizzato interviste, l'audio delle comunicazioni radio dei soccorritori, le immagini delle loro body cam, e delle ricostruzioni; lo trovate disponibile in streaming su Netflix. Ora uno dei due registi di quel doc, Alex Parkinson (il secondo era Richard da Costa) ha realizzato un film di finzione che ricostrusce interamente l'accaduto.

Il titolo è lo stesso del documentario, Last Breath, e protagonista ne è Woody Harrelson, affiancato da Simu Liu, Finn Cole e Djimon Hounsou. Harrelson interpreta il ruolo di Duncan Allcock, l'uomo a capo della spedizione di salvataggio, mentre a Cole è stato affidato il ruolo di Lemons. Scritto dal regista assieme a Mitchelle LaFortune e David Brooks, Last Breath debutterà nelle sale americane il prossimo 28 febbraio, e questo è il suo trailer ufficiale originale.