Largo Winch - Il prezzo del denaro, il trailer italiano ufficiale del film

Torna al cinema il celebre personaggio dei fumetti, alla sua terza avventura cinematografica. Ecco trama e trailer di Largo Winch - Il prezzo del denaro.

Nato negli anni Settanta come protagonista dei romanzi di Jean Van Hamme, ma divenuto celebre in tutto il mondo nei Novanta grazie alla serie a fumetti disegnata da Philippe Francq, Largo Winch sta per tornare al cinema dopo un primo adattamento arrivato nel 2008 firmato da Jérôme Salle (Largo Winch) e il sequel del 2011 che vedeva presente nel cast anche Sharon Stone (The Burma Conspiracy - Largo Winch 2): debutta infatti nei cinema italiani il 15 maggio con Eagle Pictures Largo Winch - Il prezzo del denaro, un nuovo film che vede confermato Tomer Sisley nel ruolo del protagonista e che vece nel cast anche la presenza di James Franco.

Il film è stato scritto da Giordano Gederlini e Domenico La Porta, mentre dietro la macchina da presa c'è l'Olivier Masset-Depasse di Doppio sospetto. Ecco la trama ufficiale e, di seguito, il trailer italiano di Largo Winch - Il prezzo del denaro.

Devastato dal recente rapimento del figlio quindicenne, Largo Winch (Tomer Sisley) assiste impotente al suicidio del suo socio in affari durante una conferenza stampa in diretta. Mentre tutto gli si rivolta contro, e il suo impero inizia a sgretolarsi, scopre che i due eventi potrebbero essere collegati: se troverà i responsabili del suicidio del suo socio, potrà anche ritrovare suo figlio.

Largo Winch - Il prezzo del denaro, il trailer italiano