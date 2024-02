Langue Étrangère: la video recensione della storia di formazione di Claire Burger in concorso a Berlino

News Cinema

Fra Strasburgo e Lipsia la storia di due coetanee di 17 anni alle prese con le ansie personali e di un futuro che le spaventa in Langue Étrangère, opera terza della vincitrice della Camera d'or Claire Burger. La video recensione di Mauro Donzelli.

In un concorso caratterizzato spesso da film pervasi da un clima grave, il Festival di Berlino presenta anche una storia di formazione più (apparentemente) leggera come Langue Étrangère, diretta da Claire Burger, vincitrice una decina d'anni fa della Caméra d'or con l'opera prima, Party Girl. In realtà c'è poco di leggero in chi l'adolescenza la vive come momento di trauma continuo, di insicurezza di sé e del futuro del proprio pianeta. Come accade sempre più spesso oggi a tanti giovani, proprio come Lena e Fanny. Una tedesca di Lipsia e una francese di Strasburgo, coinvolte in uno scambio di lingua che le porta a vivere per alcune settimane ognuna a casa dell'altra.

>Una storia di formazione classica, sensibile e scritta con credibilità, a misura di adolescente, combinando le dinamiche tipiche dell'età con la proiezione sociale di quello che voglia dire crescere in un mondo sempre più fragile, sommando le insicurezze del proprio corpo e del proprio posto in relazione con gli altri alla guerra, al cambiamento climatico e a una insoddisfazione sociale. Proprio mentre i genitori sembrano sempre meno un esempio, una generazione che ha abbandonato l'impegno politico.

La video recensione di Mauro Donzelli di Langue Étrangère.