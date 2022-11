Ladri d'amore e cinema di qualità per il prossimo futuro di Lucky Red

News Cinema

Consueta attenzione per il cinema di qualità proveniente dai grandi festival internazionali, ma anche per titoli più commerciali per Lucky Red, con Andrea Occhipinti che ci ha presentato il suo listino alle Giornate di cinema di Sorrento.

La Costa azzurra d'estate, fra il lusso e un po' di sana cialtroneria di una coppia fra espedienti e il tentativo di scalare la piramide sociale. I due belli e bravi Marine Vacth e Pierre Niney, insieme a due garanzie come Isabelle Adjani e François Cluzet sono protagonisti di Masquerade - Ladri d'amore di Nicolas Bedos, che ha chiuso in commedia l'ultimo Festival di Cannes.

Primo titolo, in uscita a Natale, per il listino di Lucky Red, presentato a Sorrento alle Giornate professionali di cinema. Non mancheranno film di qualità reduci dai grandi festival come gli splendidi Close del giovane talento belga Lukas Dhont e Decision to Leave di Park Chan-Wood, entrambi premiati a Cannes.

Insomma, molta costa azzurra per Lucky Red, ma lasciamo spazio al Presidente Andrea Occhipinti che ci racconta in questa intervista video nel dettaglio le novità e la sua ricetta per convincere la gente a tornare al cinema in massa.