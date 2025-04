La vita da grandi, video intervista con Greta Scarano e Matilda De Angelis

News Cinema

Un fratello autistico e una sorella che impara a ristabilire un rapporto con lui. Un tono lieve e da commedia per una storia ispirata alla realtà. Abbiamo parlato de La vita da grandi in questa video intervista con la regista all'opera prima Greta Scarano e Matilda De Angelis.

Una Rimini inedita, fuori stagione ed eccentrica, per una storia di crescita e superamento dei limiti e dei pregiudizi, anche in buona fede, sull'autismo. Ispirato a una storia vera e a un libro che la racconta, quella di Damiano e Margherita Tercon, La vita da grandi è l'esordio dietro la macchina da presa di un'apprezzata attrice come Greta Scarano, che già con questo primo film si è guadagnata credibilità e uno status di autrice da seguire.

Irene e Omar, una sorella e un fratello autistico si trovano a dover condividere strettamente alcuni giorni senza i genitori, trovando o ritrovando una connessione persa da adulti, dopo aver condiviso l'infanzia.

Matilda De Angelis e l'esordiente Yuri Tuci sono i protagonisti, convincenti e dalla bella intesa, che abbiamo intervistato insieme alla regista Greta Scarano