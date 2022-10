La timidezza delle chiome: il trailer del film di Valentina Bertani

News Cinema

Arriva nei cinema italiani il 10 novembre il film diretto da Valentina Bertani presentato alle Notti Veneziane delle Giornatre degli Autori che racconta la vita di due gemelli omozigoti in cerca di un loro posto nel mondo. Ecco trailer, trama e poster di La timidezza delle Chiome.

Presentato nella Sezione Notti Veneziane delle Giornate degli Autori nell’ambito della 79° Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, La timidezza delle chiome è il film di Valentina Bertani che racconta la vita di due gemelli omozigoti in cerca di un loro posto nel mondo e che debutterà nei cinema italiani il 10 novembre distribuito daI Wonder Pictures, in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Interpretato da Benjamin Israel, Joshua Israel, Sergio Israel, Monica Carletti e Michela Scaramuzza, il film è è una co-produzione Italia – Israele, prodotto da Diaviva per l’Italia e Movieplus per Israele, ed è stato realizzato con il sostegno di MiBACT e NFCT. È definito come "un film character driven, capace di raccontare il difficile periodo di passaggio tra l’infanzia e l’età adulta di due adolescenti con disabilità intellettiva".

La timidezza delle chiome: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Quando la scuola finisce e comincia l’età adulta, Benjamin e Joshua Israel, due gemelli omozigoti di origine ebraica, iniziano a sentirsi oppressi. Mentre amici e compagni di classe pianificano una nuova vita, loro non riescono a immaginare il futuro. Avere vent’anni e un naturale carisma unito a una buona dose di spavalderia non basta se hai una disabilità intellettiva e il mondo in cui vivi non sembra essere fatto per accoglierti. Sentendosi esclusi, Benjamin e Joshua si confrontano con i limiti imposti dagli altri senza avere paura di sbatterci contro. Joshua desidera fare sesso per la prima volta, mentre Benjamin insegue l’utopia di un amore. Anche se i due entrano spesso in conflitto tra loro, il loro legame è impossibile da sciogliere. Impareranno presto che crescere significa dare spazio all’altro senza fargli ombra.