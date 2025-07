La terra delle storie, la serie per bambini di Chris Colfer diventerà un film

News Cinema

In lingua originale intitolato The Land Of Stories, La terra delle storie di Chris Colfer dopo il successo letterario diventerà un film con Warner Bros. Pictures.

Dopo aver raggiunto il successo in Glee, Chris Colfer negli ultimi anni si è concentrato sul potere delle storie su carta e ha realizzato La terra delle storie (The Land of Stories), una serie di libri per bambini che ha scalato la classifica del New York Times vendendo milioni di copie e i cui diritti cinematografici sono finiti nelle mani di Warner Bros. Pictures.

A quanto pare il mondo ha bisogno di un pizzico di magia, stando alle parole di Chris Colfer che ha così esultato quando la notizia è diventata di pubblico dominio: “Augurateci buona fortuna, bambini! Credo che al mondo possa servire un pizzico di magia in questo momento”. Ad occuparsi della sceneggiatura di La terra delle storie sarà il candidato all’Oscar Phil Johnston. Emma Watts figura come produttrice, insieme a Rob Weisbach come produttore esecutivo.

Ma di cosa parla questa serie di romanzi per bambini? I protagonisti sono due gemelli, Alex e Conner Bailey, reduci da una gravissima perdita: il loro papà non c’è più e i due bambini finiscono per essere risucchiati in un libro magico dove le fiabe prendono vita, a volte in modo magico, altre in modo esilarante e altre in modo anche pericoloso. Tutto sembra essere connesso in quell’universo dove tutte le regole sembrano essere sottosopra. I bambini incontrano personaggi di cui avevano soltanto letto su carta e, nel loro viaggio di ritorno verso casa, acquisiranno un potere emozionante e sorprendente.

Come precisa Deadline, La terra delle storie è una serie composta non solo da romanzi e albi illustrati, ma anche da audiolibri e una serie di fiabe classiche adattate a graphic novel che nel complesso ha venduto più di 13 milioni di volumi in 35 paesi. Chris Colfer, conosciuto principalmente come attore grazie ai tempi di Glee, è anche uno sceneggiatore e produttore nonché autore di romanzi.