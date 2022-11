La stranezza vincitore del biglietto d'oro: Ficarra e Picone con Roberto Andò ci raccontano la sorpresa dell'anno

News Cinema

Chi se lo aspettava che un film su Pirandello vincesse il biglietto d'oro per l'incasso italiano dell'anno? Eppure è accaduto con La stranezza, e da Sorrento dove saranno premiati Ficarra e Picone con il regista Roberto Andò ci raccontano questa esperienza felice.

La stranezza si è aggiudicato, insieme a Me contro te - il film: persi nel tempo e Il colibrì, il biglietto d'oro come miglior incasso italiano della stagione. Un premio a un successo soprendente e di grande rilievo protagonista della serata a Sorrento in occasione delle Giornate professionali di cinema. Occasione per il regista Roberto Andò e i due protagonisti (con Toni Servillo), Ficarra e Picone, per raccontare la loro esperienza felice nel ricevere in prima persona le "Chiavi d'oro del successo", assegnati a registi, sceneggiatori e interpreti principali dei primi tre film italiani.

Vi presentiamo la nostra video intervista al terzetto de La stranezza presente a Sorrento, Salvo Ficarra, Valentino Picone e Roberto Andò.