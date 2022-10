La stranezza, un trio in mirabile equilibrio: video intervista con Toni Servillo e Ficarra e Picone

News Cinema

Ficarra e Picone fanno irruzione con la loro energia nel cinema di Roberto Andò e costituiscono un trio tanto inedito quanto intrigante con Toni Servillo ne La stranezza, presentato alla Festa del Cinema di Roma, al cinema dal 27 ottobre con Medusa Film. Ecco la nostra video intervista.

Luigi Pirandello che osserva, in silenzio, due attori teatrali tanto dilettanti da fare di lavoro i becchini. Toni Servillo torna a recitare in un film di Roberto Andò, La stranezza, presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma. L'attore campano interpreta il grande dramaturgo e scrittore di ritorno nella sua Sicilia e alle prese con l'energia di Ficarra e Picone. Una commistione di universi, di alto e basso, in una storia originale sulla creazione artistica e la modernità dell'autore alle prese con una stranezza che sarebbe diventata un classico come Sei personaggi in cerca d'autore.

La stranezza ci viene raccontato dai tre protagonisti, Salvo Ficarra, Valentino Picone e Toni Servillo in questa video intervista dalla Festa del Cinema di Roma.



La Stranezza: La nostra Intervista Esclusiva a Toni Servillo, Ficarra e Picone - HD

La Stranezza: la trama ufficiale e il trailer del film

La Stranezza, film diretto da Roberto Andò, ha inizio nel 1920. L'omaggio per l'ottantesimo genetliaco di Verga (Renato Carpentieri) è l'occasione per un ritorno in Sicilia di Luigi Pirandello (Toni Servillo). All'arrivo a Girgenti una notizia dolorosa, la morte dell'amata balia Maria Stella, lo porta ad incontrare due becchini, Nofrio (Valentino Picone) e Bastiano (Salvatore Ficarra), due esseri singolari che per diletto praticano anche il teatro. Un banale disguido impedisce e ritarda il funerale della balia e costringe lo scrittore ad addentrarsi con i due becchini nei gironi infernali della corruzione degli addetti al cimitero e poi ad attendere che l'incidente si risolva nella sua casa nella valle del Caos.

Ossessionato da un'idea strana e ancora indefinita, la creazione di una nuova commedia, Pirandello trascorre lì ore inquiete e febbrili durante le quali si susseguono visioni spettrali, ricordi, malinconiche apparizioni.

Ritornato a Girgenti dopo l'incontro con Giovanni Verga, sempre più incuriosito dal fascino singolare dei due becchini, Pirandello ne spia le prove e assiste alla prima della loro nuova farsa: La trincea del rimorso, ovvero Cicciareddu e Pietruzzu.

Nel teatrino in cui si è radunato l'intero paese, durante la spassosissima recita a un certo punto accade un evento imprevisto che costringe Nofrio e Bastiano a interrompere la rappresentazione. Repentinamente, in sala, l'atmosfera vira dal comico al tragico, e si trasforma in una resa dei conti totale in cui a confrontarsi sono la platea e gli attori. Pirandello spia ogni minima parola, ogni minimo gesto di quella comunità dolente e ne sembra insieme divertito e turbato.



Roma, 1921. Al Teatro Valle si è raccolto il pubblico delle grandi occasioni per la prima dei Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello. In platea, ci sono anche Nofrio e Bastiano, ospiti dell'autore. La recita inizia e i due assistono sorpresi e rapiti, come d’altronde anche gli altri spettatori, al susseguirsi di situazioni paradossali proposte dal commediografo nella sua commedia, sino a un finale imprevedibile.