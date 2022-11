La stranezza è ancora primo al boxoffice italiano del weekend, è il terzo miglior risultato stagionale

News Cinema

La stranezza con Toni Servillo e Ficarra & Picone si riconferma in cima al botteghino italiano del fine settimana, seguito da L'ombra di Caravaggio e Black Adam.

La stranezza di Roberto Andò con Toni Servillo e Ficarra & Picone si riconferma vincitore al boxoffice italiano del weekend: con un altro 1.096.000 euro ha raggiunto i 3.139.000, confermandosi come il terzo miglior risultato della stagione partita dopo l'estate. Continua insomma a convincere questo incontro tra Luigi Pirandello (alla vigilia del suo "Sei personaggi in cerca d'autore") e due addetti alle pompe funebri col pallino del teatro.

Si accontenta quindi di una seconda posizione L'ombra di Caravaggio con Riccardo Scamarcio, il film di Michele Placido che racconta Michelangelo Merisi in fuga nel XVII secolo, dopo che il grande artista ha ucciso un uomo durante una rissa. La ricostruzione d'epoca è partita con 685.700 euro.

Scende dalla seconda alla terza posizione il Black Adam con Dwayne Johnson, nelle intenzioni rilancio del DC Extended Universe: il cinecomic sull'antieroe DC Comics registra altri 621.000 euro, per un totale italiano di 4.630.000. Nel mondo è a quota 320.000.000 di dollari (per 200 di costo, deve ancora andare in pari).