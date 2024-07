La Storia Infinita, Tami Stronach ricorda le riprese: "Sul set indossavo una dentiera. Dopo il successo ho avuto più stalker"

News Cinema

Ha interpretato L'Imperatrice Bambina a soli 10 anni nel cult fantasy degli Anni Ottanta. Oggi Tami Stronach è una donna adulta, ma ricorda perfettamente l'esperienza sul set de La Storia Infinita. Intervistata da People, ha condiviso alcuni sfiziosi aneddoti.

Tami Stronach aveva soltanto 10 anni quando recitò nell'adattamento cinematografico del romanzo fantasy di Michael Ende, datato 1979. La Storia Infinita (1984), indimenticabile cult degli Anni Ottana, fu la prima apparizione sul grande schermo dell'attrice e ballerina iraniana che, a quanto si dice, ebbe la meglio su Heather O'Rourke per il ruolo dell'Imperatrice Bambina.

Malgrado il personaggio appaia soltanto in due scene del film, l'interpretazione di Stronach è impressa nell'immaginario del pubblico da diverse generazioni. "È qualcosa di davvero speciale - ha dichiarato l'artista 52enne a People - Non invecchia mai. Mi sento così fortunata ad essere un ricordo positivo per le persone. È davvero pazzesco che io, per caso, sia capitata in questa cosa che mi consente di farne parte".

Sono trascorsi 40 anni da quando l'intrepido Atreyu (Noah Hathaway), il FortunaDrago Falkor e il timido Bastian (Barret Oliver), grazie ad un misterioso libro, hanno salvato il magico regno di Fantàsia, minacciato dal Nulla. A marzo, Variety ha annunciato che un nuovo reboot del romanzo tedesco è attualmente in produzione. L'idea, nata dalla collaborazione tra la casa di produzione britannico-australiana See-Saw Films e la Michael Ende Productions, è di realizzare più pellicole da distribuire in sala.

Non sappiamo se Tami Stronach apparirà anche nel nuovo progetto. In compenso, la star sta per tornare sullo schermo con Man and Witch: The Dance of a Thousand Steps. Si tratta del suo primo film dopo La Storia Infinita, poiché la donna, dopo aver recitato nel cult, ha intrapreso la carriera di ballerina. Si tratta di una commedia fantasy indipendente su un capraio maledetto che si rivolge a una strega (Stronach) per chiedere aiuto. Il cast include Christopher Lloyd, Sean Astin, Eddie Izzard e Jennifer Saunders

L'attrice ha svelato l'influenza che l'iconico film diretto da Wolfgang Petersen ha avuto, a suo dire, sulla pellicola in arrivo.

Mi sono ispirata a quella cosa che fa La Storia Infinita. Abbiamo attinto a quella nostalgia. Le persone vogliono sentirsi fiduciose, e io volevo fare un film fantasy, e quando esci da quel film ti senti più fiducioso di quando ci sei entrato.

La Storia Infinita, i retroscena dal set

A proposito della sua esperienza sul set, Stronach ha ricordato di aver fatto il provino per l'Imperatrice Bambina tre volte, senza che il regista le desse precise istruzioni su come creare il personaggio. "Quando abbiamo girato le due scene vere e proprie (sono solo due scene, non è molto), il regista aveva già visto tutto il materiale tre volte. In un certo senso, sapeva delle scelte che stavo facendo e di come volevo interpretarla".

Dopo aver ottenuto la parte, la giovanissima attrice lesse il romanzo di Ende, annotando aggettivi per descrivere la piccola sovrana di Fantàsia nel suo diario.

Avevo detto che era molto malata e molto debole, quindi non poteva muoversi. Doveva solo stare il più ferma possibile per sopravvivere il più a lungo possibile. Avevo detto che era semplicemente molto saggia e che quello era il suo superpotere: riusciva a vedere dentro le persone.

"È divertente - ha aggiunto - perché è un'Imperatrice Bambina, quindi dovrebbe essere molto vecchia. Quindi, per me, a 10 anni, ero tipo: 'Ha 300 anni .' Ed era la cosa più vecchia che potessi mai immaginare di essere. Ora sono tipo: 'Eh, non è così vecchia!' Potrebbe avere 10.000 anni. Ma da bambina, pensavo: 'La renderò antica'."

La piccola Tami dovette fare i conti con un piccolo imprevisto. Poco prima dell'inizio delle riprese le caddero entrambi i denti davanti e, per la prima scena, fu costretta ad indossare una dentiera personalizzata. Per la seconda scena, Petersen le ordinò semplicemente di aprire la bocca il meno possibile.

L'Imperatrice ha 300 anni, quindi ha senso che indossi una dentiera [ride, ndr]. Mio marito, che è un attore, mi diceva che secondo lui era una direttiva davvero buona perché rende l'Imperatrice, in un certo senso, misteriosa e così contenuta. Ma io stavo solo cercando di nascondere i miei denti!

Tami Stronach: "Perché ho lasciato il cinema"

La Storia Infinita, dapprima, ebbe un successo modesto negli Stati Uniti. Come tanti film fantasy degli Anni Ottanta, trovò fortuna grazie alla distribuzione in VHS, trasformandosi in un classico di culto nei decenni successivi. La canzone del film è stata persino inserita in un celebre episodio della seconda stagione della serie Netflix Stranger Things.

Come mai Tami Stronach si è allontanata così in fretta dai riflettori? Il grande successo della pellicola, purtroppo, la mise rapidamente al corrente del lato oscuro della celebrità infantile. "Dato che me ne sono andata così in fretta, non è stato davvero traumatico o qualcosa del genere - ha confidato a People - Ma ho avuto degli stalker. Ho avuto degli anziani signori che mi hanno regalato le fedi nuziali a 10 anni. Ci sono stati alcuni copioni che abbiamo ricevuto che erano davvero inappropriati, e sapevo che lo erano, e ho pensato: 'Non ci credo'!"

E ancora: "Penso che, se fossi venuta da una famiglia di Hollywood e avessi avuto accesso a grandi manager, probabilmente avrebbero saputo come bloccare quella roba. Ma non eravamo affatto persone di Hollywood. Abbiamo fatto una specie di riunione di famiglia e ci siamo detti: 'Non siamo attrezzati per essere attori negli anni '80. Ci sono molti modi in cui potresti essere danneggiata. Che ne dici di scegliere di non essere danneggiata?' E io ero tipo: 'Okay.'"