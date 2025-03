La Settimana senza Dio: Nicola Nocella si presenta ai suoi nel trailer della commedia in anteprima al Bif&st 2025

News Cinema

In attesa di vederlo al Bari International Film&Tv Festival 2025, dove sarà presentato nella sezione A Sud, vi mostriamo in anteprima esclusiva il trailer de La settimana senza Dio, una commedia sullo scontro fra culture diretta da Mourad Ben Cheikh e con protagonisti Nicola Nocella e Amal Mannai.

Nei panni di un tenero antiquario di nome Amadeus, Nicola Mocella si ritrova in Tunisia per amore nel trailer della commedia La settimana senza Dio, che oggi vi facciamo vedere in anteprima esclusiva. Il film, nella sezione A Sud del Bari International Film&Tv Festival 2025, è diretto da Mourad Ben Cheikh, che ha trasformato in una sceneggiatura il capitolo intitolato "La semaine sans Dieu" del romanzo "La marmite d'Ayoub" di Med Ridha Ben Hammouda.

Mourad Ben Cheikh ama considerarsi un "erede illegittimo" della commedia all'italiana e infatti, nel film, la risata si mescola a una più seria riflessione sui pregiudizi, sulle religioni e sulle relazioni interpersonali, nel tentativo di creare una connessione fra Italia e Tunisia e più in generale fra i popoli delle due sponde del Mediterraneo. Questo desiderio nasce da un regista che ha studiato alle Belle Arti di Tunisi per poi continuare la sua formazione al DAMS di Bologna, diventando così un cittadino del mondo o meglio del Mediterraneo. A questo proposito il filmmaker ha dichiarato:

Sono il prodotto di un processo di ibridazione culturale; a seconda dei periodi della mia vita, sogno in tunisino, francese o italiano. E so ridere e far ridere in tutte e tre le lingue. Questo film è una commedia schietta in cui la risata viene innescata dal ribaltamento delle situazioni: due culture che interpretano le cose in modo diverso, due lingue in cui i significati sono spesso contrastanti. E anche due religioni che decodificano il mondo in modi apparentemente opposti.

La settimana senza Dio: la trama

La settimana senza Dio vede protagonista, accanto al nostro Nicola Nocella, la tunisina Amal Mannai, che ha vinto il premio per la migliore attrice al Luxor African Film Festival. Il film ha ottenuto inoltre una menzione speciale all’Agadir Film Festival ed è stato presentato anche al Carthage Film Festival. La trama, come abbiamo già accennato, ruota intorno a uno scontro di civiltà. L'antiquario Amadeus, che ha 45 anni e abita a Lecce, è innamorato di une ragazza tunisina di 28 anni e di nome Betty. Amadeus la raggiunge nel suo paese con l'intenzione di sposarla e riportarla in Italia, ma si scontra con la famiglia di lei, che tenta di imporgli una serie di regole, a cominciare dalla circoncisione.

In anteprima esclusiva, Il trailer de La settimana senza Dio

Ed ecco in anteprima il trailer de La settimana senza Dio, che vedremo con piacere al Bif&st 2025 prima di intervistare Nicola Nocella.