La seconda vita: gli occhi scuri e profondi di Marianna Fontana parlano al cuore del Bif&st

Fa parte del Concorso ItaliaFilmFest/Nuovo cinema italiano del Bif&st 2024 il film di Vito Palmieri La seconda vita, che parla del reintegro sociale di una giovane donna che è stata in carcere. Abbiamo incontrato la protagonista Marianna Fontana.

Ad aprire il Concorso ItaliaFilmFest/Nuovo cinema italiano del Bif&st - Bari International Film Festival 2024 è stato, ieri pomeriggio, La seconda vita, storia di una giovane donna che ha trascorso la metà dei suoi anni in carcere e, una volta uscita, sogna una nuova esistenza in un piccolo paese dove ha avuto la fortuna di trovare lavoro presso una biblioteca. La giovane donna si chiama Anna e porta sulle spalle il peso del senso di colpa. A raccontare la sua storia, mescolando il cinema sociale a un thriller dei sentimenti, è stato Vito Palmieri, che in un penitenziario di Bologna, tempo fa, ha dato lezioni di cinema a un gruppo di detenuti, scoprendo che, più di ogni altra cosa, volevano riflettere su cosa sarebbe accaduto loro una volta tornati in libertà. Con i suoi "allievi" il regista ha inoltre parlato non solo del reintegro sociale e lavorativo ma anche emotivo, ed è nato così il personaggio di Anna, che è stato affidato a un'attrice dal volto incredibilmente espressivo. Parliamo di Marianna Fontana, già protagonista, oltre che di Indivisibili di Edoardo De Angelis, di Capri-Revolution di Mario Martone. Sono passati 6 anni da quel film, e il magnetismo e la presenza scenica di Marianna non sono affatto diminuiti, mentre i suoi occhi scuri sono diventati ancora più espressivi.

Incontriamo Marianna Fontana in uno dei luoghi storici di Bari: il Teatro Margherita. È minuta, si muove con grazia e ci sorride timidamente, anche se l'abbiamo incontrata diverse volte, ad esempio sul set della serie tv di Matteo Rovere Romulus. Ci sediamo accanto a lei e le chiediamo, naturalmente, cosa l'abbia portata a dire di sì a Vito Palmieri. "Ci sono tante cose di questo film che mi hanno appassionato" - risponde. "Innanzitutto il mio personaggio, Anna, perché è raro imbattersi in individui che vengono esclusi dalla società. Vederli raccontati in una sceneggiatura e poi sul grande schermo mi ha immediatamente fatto sentire vicina a questa storia. Mi hanno colpito molto il silenzio e la ferita interiore di Anna, che probabilmente non riuscirà mai a rimarginarsi. Anna desidera una seconda vita, una seconda possibilità, quindi il suo è un viaggio di speranza, di rinascita. Devo ammettere che mi piacciono moltissimo i personaggi che, nonostante un errore, non si danno per vinti e vogliono ricominciare”.

La seconda vita è un film nel quale i silenzi, i piani di ascolto e lo sguardo hanno una grande importanza. Com’è stato lavorare di sottrazione e sulle sfumature?

Difficile, molto difficile, ma bellissimo. Vito è un regista che lascia che le cose scorrano, un po’ come la vita. Ci sono dei momenti in cui magari siamo più affannati, mentre in altri c'è molta lentezza. Mi piace lo sguardo di Vito, è molto delicato. I silenzi di Anna sono dovuti al fatto che ha vissuto quasi metà della sua vita in solitudine e al buio, e quindi tutto quello che dice nasce da una profonda riflessione, almeno fino a quando, grazie a un ragazzo di nome Antonio, che fa il fabbro, non decide di aprirsi al mondo.

Anna sembra immobile, quasi bloccata, e anche quando le lacrime le scendono dagli occhi lungo il viso, rimane ferma…

Sicuramente il suo corpo è sempre in tensione, e con Vito Palmieri abbiamo lavorato proprio su questa tensione e sullo stare fermi. In realtà Anna è un personaggio che ha dentro tantissime cose: è irrequieta, però non vuole mostrarlo, quindi sul set ci siamo mossi senza fretta e gradualmente, per arrivare con delicatezza ai cambiamenti a cui Anna va incontro e che sembrano appena accennati. Anna ha una sua profonda dignità che amo molto.

Immagino che fosse necessaria una grande concentrazione sul set, per rendere un piccolo gesto altamente espressivo e suggerire più che raccontare…

Il set era molto silenzioso e raccolto, e devo dire che ad aiutarmi sono stati gli "sguardi" degli altri: di chi si è occupato del trucco, dei costumi, dei capelli. Erano tutti dentro alla storia e devo tanto a ciascuno, però, in generale, la mia concentrazione la trovo nella musica. Sul set ho sempre le cuffiette nelle orecchie, perché ogni scena ha per me un tipo di ritmo che deve seguire, quindi ogni volta mi faccio una playlist di canzoni che voglio ascoltare tra una ripresa e l'altra.

Hai avuto occasione di incontrare delle ex detenute?

Purtroppo non ho parlato con nessuno che ha vissuto questa esperienza. Mi sono documentata, ho visto un po’ di film, ho letto un po’ di libri e poi ho avuto la possibilità di parlare con una criminologa, che mi ha spiegato il percorso di queste persone, e quindi le ho fatto un po’ di domande. Però mi sono documentata principalmente studiando, e anche tramite Riparazioni, il documentario di Vito che affronta proprio questa tematica.

Anche se le persone che finiscono in prigione si comportano bene, si pentono e vengono reinserite nella società, incontrano sempre un ostacolo nel giudizio degli altri. Anna quanto lo teme?

Anna vuole rinascere, però, proprio a causa dell’atteggiamento ostile di molti, incontra più di una difficoltà nell'affrontare il mondo esterno. Anche su questo elemento abbiamo lavorato tanto, chiedendoci: "Come può una persona che ha sbagliato rinascere se tutti intorno a lei la giudicano? Quando ho letto la sceneggiatura de La seconda vita, ho sentito che c'era un grande pregiudizio verso Anna, e mi sono chiesta come avrebbe fatto il personaggio a ricominciare da capo in queste condizioni. E comunque il primo giudice di Anna è Anna stessa, che si porterà sempre dietro il suo dolore. La sua coscienza è una specie di occhio che la guarda sempre, ed è impossibile metterla a tacere.

A un certo punto il padre di Antonio dice al figlio: "O accetti la tranquillità oppure rischi di essere felice", che poi significa giocare in difesa oppure buttarsi. L'attore è uno che si butta? Uno che rischia e che, rischiando, supera le sue paure?

Io sono molto timida, non si direbbe però sono molto timida. Non amo troppo stare in mezzo alle persone e sono parecchio riservata, ma sicuramente ho rischiato, perché mi piace questo lavoro, lo faccio molto volentieri, però mi metto sempre in gioco come persona e la mia è una ricerca continua. Il nostro mestiere ci spinge a cercare l'approvazione degli altri e questo l'ho ritrovato nel personaggio di Anna, che ho abbracciato proprio grazie a quella sensazione. Lo ripeto, sono timida, ma essere attrice mi ha reso più sicura e mi ha aperto al dialogo con gli altri.

La seconda vita arriva al cinema il 4 aprile distribuito da Articolture e Lo Scrittoio, dopo un calendario di proiezioni speciali nelle carceri che percorreranno tutto lo stivale. Nel cast ci sono anche Giovanni Anzaldo e Nicola Rignanese.