La scuola romana delle risate: la comicità di Roma e i suoi rappresentati nel trailer del documentario di Marco Spagnoli

News Cinema

Nelle sale il 17, 18 e 19 aprile, La scuola romana delle risate è un documentario che celebra e racconta i massimi esponenti della comicità della nostra capitale. La regia è di Marco Spagnoli, il narratore è Carlo Verdone e del film è appena stato diffuso il trailer.

Che la comicità romana sia una delle più irresistibili del nostro stivale non c'è assolutamente dubbio, e prova ne sono mostri sacri come Gigi Proietti e Alberto Sordi. Accanto a questi due numi tutelari ci sono tanti altri volti più o meno noti, che hanno attraversato il cinema e il teatro e che hanno fortemente influenzato una serie di attori contemporanei, non ultimi Enrico Brignano, Lillo e Marco Giallini. A raccontarci le loro storie è il documentario di Marco Spagnoli La scuola romana delle risate, che uscirà come evento al cinema il 17,18 e 19 aprile per poi arrivare su Rai 3, in prima serata, il 26 aprile.

La scuola romana delle rosate: di cosa parla il documentario e chi sono i personaggi intervistati

Prodotto da Samarcanda Film in collaborazione con Rai Documentari, in coproduzione con Luce Cinecittà e in collaborazione con Titanus S.p.A., La scuola romana delle risate ha il suo narratore in Carlo Verdone ed è accompagnato dalle musiche di Tommaso Zanello in arte Piotta. I personaggi intervistati e celebrati dal regista sono, accanto ai sopracitati Lillo, Brignano e Giallini: Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele, Anna Foglietta, Massimiliano Bruno, Enrico Brignano, Emanuela Fanelli, Stefano Rapone, Claudia Gerini, Serena Dandini, Enrico Vanzina, Ilenia Pastorelli e Zerocalcare.

Attraverso i film del catalogo di Titanus, le immagini di repertorio dell’Istituto Luce e delle Teche Rai, il documentario è un omaggio anche a Ettore Petrolini, Aldo Fabrizi, Anna Magnani, Monica Vitti e tanti altri.

A proposito dello spirito, dello stile e del contenuto de La scuola romana delle risate di Marco Spagnoli leggiamo nelle note di produzione:

La scuola romana delle risate è un tributo alla grande tradizione satirica di Roma, un’opera che celebra l’ironia e la creatività di una città che ha sempre saputo ridere di se stessa e della realtà che la circonda. Con una narrazione coinvolgente, il film esplora il modo in cui la capacità di ironizzare su tutto sia diventata parte integrante dell’identità romana, un’arte unica in Italia che si rinnova costantemente e continua a conquistare il pubblico di ogni generazione.

La scuola romana delle risate: il trailer

De La scuola romana delle risate è appena stato diffuso il trailer, che getta un ponte tra presente e passato attraverso testimonianze di una serie di personaggi che da anni ammiriamo e che regolarmente ci strappano ben più di un sorriso: