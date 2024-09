La scommessa - Una notte in corsia: prenota il tuo invito omaggio e incontra il cast del film

News Cinema

Per combattere l’afa e la noia della routine ospedaliera, due infermieri al Santi Martiri di Napoli sono disposti a giocarsi le prossime ferie sulla sorte di un paziente. ComingSoon ti invita a vedere questa divertente commedia con il saluto in sala si attori e regista: prenota il tuo biglietto!

È in uscita al cinema, dal 12 settembre, la commedia La scommessa - Una notte in corsia, distribuita in sala da I Wonder Pictures. Diretto da Giovanni Dota e da lui scritto insieme a Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti, il film racconta la storia di Angelo e Salvatore, due infermieri al Santi Martiri di Napoli. Non potrebbero essere più diversi: il primo, infermiere navigato, è un nonno di famiglia che di tanto in tanto si concede qualche scappatella, mentre il secondo, scapolo e cocco di mamma, ha un problema col gioco d’azzardo. I due infermieri sono interpretati da sono Carlo Buccirosso e Lino Musella. Nel cast troviamo anche Nando Paone, Yari Gugliucci, Vittorio Ciorcalo, Clotilde Sabatino, Chiarastella Sorrentino, Elvira Zingone e Iaia Forte.

ComingSoon ti dà l'opportunità di partecipare alle proiezioni del film con regista e attori in presenza che si terranno nelle seguenti date e luoghi:

GIOVEDI 12/09/24 ROMA - CINEMA ADRIANO

GIOVEDI 12/09/24 ROMA - CINEMA ANDROMEDA

VENERDI 13/09/24 NAPOLI - CINEMA THE SPACE

VENERDI 13/09/24 NAPOLI - CINEMA MODERNISSIMO

VENERDI 13/09/24 NAPOLI - CINEMA METROPOLITAN

SABATO 14/09/24 MARCIANISE - CINEMA UCI CINEPOLIS

SABATO 14/09/24 CASORIA - CINEMA UCI

SABATO 14/09/24 AFRAGOLA - CINEMA HAPPY

E’ possibile richiedere un ingresso gratuito per due persone specificando nome, cognome e indirizzo e-mail. In caso di e-mail mancante il nominativo non sarà preso in considerazione. Si accetteranno prenotazioni fino a esaurimento posti.

I biglietti omaggio saranno ritirabili, nel limite dei posti disponibili, segnalando il proprio nominativo alle casse del cinema il giorno stesso della proiezione. I biglietti omaggio sono ritirabili e garantiti fino a 30 minuti prima l'inizio della proiezione (si avvisano i partecipanti che all'anteprima sarà attivo un servizio antipirateria).

La scommessa - Una notte in corsia: trama e trailer del film