La Scommessa - Una notte in corsia: Carlo Buccirosso e Lino Musella infermieri di notte in una clip in anteprima del film

La Scommessa - Una notte in corsia è una commedia nera di Giovanni Dota con protagonisti Carlo Buccirosso e Lino Musella nei panni di due infermieri che fanno un turno di notte. In una clip che vi mostriamo in anteprima esclusiva valutano un paziente moribondo e danno il via a una folle competizione. Il film esce il 15 settembre.

"Questo qui a domani non ci arriva" - dice un infermiere guardando un paziente non rianimabile in una stanza di un ospedale malmesso e illuminato dalla livida luce di lampadine al neon. Lo fa, in una clip in anteprima esclusiva de La Scommessa - Una notte in corsia, durante un turno di notte: un non tempo nel quale perfino i dottori vorrebbero riposarsi, guardare le partite di calcio e bere un buon caffè. L'uccellaccio del malaugurio che dà per spacciato il malato si chiama Angelo e sembra che tutti si siano messi d'accordo per innervosirlo. A dividere con lui 12 ore che vanno dalle 7 di sera alle 7 del mattino, è Salvatore, altro infermiere ben più scaltro e a tratti irritante. Al contrario del collega, è convinto che il pover'uomo si sveglierà, e quindi propone ad Angelo una commessa. La posta in gioco, altissima per chi ha un lavoro da dipendente, sono le ferie natalizie, a cui si aggiungono 200 Euro.

La Scommessa - Una notte in corsia è diretto da Giovanni Dota, che per la sua seconda regia (la prima era Koza Nostra) punta su due cavalli vincenti: Carlo Buccirosso e Lino Musella, che sono come il cane e il gatto, l'acqua e l'olio, il diavolo e l'Acqua Santa. Cinico e volenteroso il primo, indolente e lavativo il secondo, raccontano, più con ironia e meno con amarezza, un mondo che fa parte del grande rimosso della nostra società: quello della gente che soffre. Insieme sono perfetti e buffissimi, e nel loro "teatrino" entrano anche Iaia Forte e Nando Paone, che vediamo nella clip. Al suo personaggio manca sicuramente un venerdì, ma l'effetto di questa sua follia lo vedrete solo andando al cinema a partire dal 12 settembre, data in cui La Scommessa arriverà in sala con I Wonder Pictures.

Prodotto da Italian International Film - Gruppo Lucisano e da Rai Cinema, La Scommessa - Una notte in corsia vede nel cast anche Yari Gugliucci, Vittorio Ciorcalo, Clotilde Sabatino, Chiarastella Sorrentino, Elvira Zaingone. Più che una commedia vera e propria, il film è una commedia nera, anzi nerissima, che ha un ritmo incalzante nonostante la vicenda si svolga in un unico luogo. Giova anche l'unità di tempo, un tempo scandito da un vecchio orologio da muro con su scritto: "Forza Napoli".

Ed ecco la clip in anteprima esclusiva de La Scommessa - Una notte in corsia di cui abbiamo parlato in apertura. Dà l’avvio a una girandola di incontri, situazioni spassose e scaramucce, e trae beneficio dall'uso della lingua napoletana, qui al servizio di personaggi rotondi e sfaccettati che non sono mai delle macchiette.