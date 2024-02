La Sala Professori: il silenzio non è d'oro in una clip in anteprima esclusiva del film tedesco candidato all'Oscar

News Cinema

Esce il 29 febbraio con Lucky Red La Sala Professori, che sta nella cinquina dei possibili vincitori dell'Oscar per il miglior film Internazionale. Protagonista, nei panni di una professoressa di una scuola media, è Leonie Benesch. La vediamo in una clip in anteprima esclusiva.

Arriverà nelle sale il 29 febbraio distribuito da Lucky Red, La Sala Professori, film tedesco candidato all'Oscar 2024 per il Miglior film internazionale. A dirigerlo ci ha pensato İlker Çatak, regista berlinese di origini turche che ha voluto mettere in evidenza le lacune e le criticità del sistema scolastico del suo paese attraverso una vicenda che rappresenta in piccolo i problemi dell'intera società.



Protagonista de La Sala Professori è Leonie Benesch (Il nastro bianco, The Crown), che interpreta un'insegnante di scuola media di nome Clara al suo primo incarico. Tutto sembra andare bene per lei e per gli studenti, fino a quando una serie di furti non mandano in tilt l'istituto. Tra l'altro, il principale sospettato è proprio un allievo della classe di Clara, che deciderà di improvvisarsi detective e di indagare.



Sono diversi i temi che La Sala Professori affronta, oltre all'istruzione scolastica. Il regista parla di bullismo, di privacy, del rapporto genitori-figli, del prezzo dell’onestà, del pregiudizio e della cattiva informazione. Non si tratta di un film a tesi, di un racconto didascalico e didattico, e a dimostrarlo è la tensione che attraversa l'intera vicenda e che aumenta sempre più.

La Sala Professori: la clip in anteprima esclusiva

è stato presentato lo scorso anno al Festival di Berlino, dove ha vinto il premio come Miglior film per la giuria C.I.C.A.E. e il Premio Europa Cinema Label.

La protagonista de La Sala Professori, il cui slogan è Ciò che accade in sala professori rimane in sala professori, è un'idealista. Vorrebbe il meglio per i suoi alunni, che obbediscono anche a una sua richiesta bizzarra in una clip del film che vi mostriamo in anteprima esclusiva.



La Sala Professori: Clip italiana in anteprima esclusiva del Film candidato all'Oscar 2024 - HD

La Sala Professori nasce da alcune vicende biografiche di İlker Çatak e del co-sceneggiatore Johannes Duncker, che hanno vissuto, ai tempi della scuola, vicende analoghe a quella del film.