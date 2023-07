La qualità non ha confini: presentate le novità di Officine UBU

News Cinema

Continua la ricerca di un cinema di qualità e per un pubblico ampio proveniente da paesi non tradizionali. Officine UBU è andata fino in Mongolia per scovare una delle novità presentate a Ciné giornate estive di cinema di Riccione.

Novità in arrivo da paesi diversi come la Mongolia, il Giappone e il Messico per Officine UBU, che ha presentato a Riccione il listino del secondo semestre del 2023 in occasione di Ciné, giornate estive di cinema. Una consueta attenzione per il cinema di qualità, ma sempre pensato per un pubblico ampio, come accaduto negli ultimi tempi con il successo di nicchia di titoli candidati all'Oscar per il miglior film internazionale come The Quiet Girl e Lunana.

Abbiamo incontrato Franco Zuliani, managing director di Officine UBU.