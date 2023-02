La primavera della mia vita: trionfo al boxoffice per la commedia con Colapesce e Dimartino

News Cinema

In tre giorni di programmazione, La Primavera della mia vita, commedia che segna il debutto cinematografico di Colapesce e Dimartino e che è diretta da Zavvo Nicolosi, ha avuto un ottimo risultato al botteghino.

Dopo aver presentato con successo al festival di Sanremo 2023 il loro ultimo singolo "Splash", che ha vinto il Premio della Critica "Mia Martini" e il Premio della Sala Stampa "Lucio Dalla", il duo siciliano Colapesce Dimartino è arrivato nei nostri cinema con la commedia surreale La primavera della mia vita, uscita il 20 febbraio e rimasta in sala fino al 22 compreso. La buona notizia è che il film ha incassato €213.000 (dati Cinetel), piazzandosi, per il terzo giorno consecutivo, sul podio del box office.

La primavera della mia vita racconta la storia di una reunion, perché Lorenzo e Antonio, che prima cantavano insieme ed erano amici del cuore, si ritrovano per un progetto che li coinvolge entrambi ma che non riguarda la musica. Antonio è entrato infatti a far parte dell'Antico Ordine Semenita e ciò che gli interessa, oltre a un ricongiungimento con la natura, è la mitologia siciliana. A dirigere il film è Zavvo Nicolosi, regista dei video delle canzoni di Colapesce Dimartino.

La primavera della mia vita, che a questo punto rappresenta il secondo film evento per incassi del 2023, continuerà a essere programmato in un numero scelto di sale. Il film è prodotto da Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, coprodotto da Sugar Play in collaborazione con Sky e con Prime Video con il sostegno della Regione Siciliana, Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, Sicilia Film Commission.

La sceneggiatura è di Lorenzo Urciullo (Colapesce), Antonio Di Martino (Dimartino), Zavvo Nicolosi e Michele Astori.

L'intervista a Colapesce, Dimartino e al regista Zavvo Nicolosi

Qualche giorno prima dell'uscita de La primavera della mia vita, abbiamo avuto l'occasione di incontrare Colapesce e Dimartino insieme al regista Zavvo Nicolosi. Ricordiamo che il duo è anche artefice della colonna sonora originale, in cui compare, accompagnando i titoli di coda del film, "Spash". Ecco la nostra intervista: