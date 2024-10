La più grande festa di Halloween d'Italia è a Cinecittà World: il programma dei festeggiamenti per tutto ottobre

News Cinema

A Cinecittà World è già iniziato Halloween. La festa più grande d’Italia è a Roma con 17 attrazioni da paura, il funerale... da vivo, tanti eventi e concerti che culmineranno nelle notti del 31 ottobre, 1 e 2 novembre quando il parco rimarrà aperto fino a tardi. Nel comunicato stampa che segue tutti i dettagli del lungo mese di Ottobre.

Dal 5 Ottobre a Cinecittà World, tra zombie e fantasmi, prende vita la festa di Halloween più grande d’Italia. Il Parco divertimenti di Roma mette in scena un Ottobre da Paura con 17 attrazioni a tema e la possibilità di provare…il proprio funerale da vivo! Il brivido raggiungerà il culmine con le tre Halloween Nights del 31 Ottobre, 1 e 2 Novembre tra feste in maschera, cene a tema concerti e DJ set fino al mattino. E per i bimbi più piccoli l’appuntamento è a Roma World con la fattoria delle zucche.

A Cinecittà World ti aspetta il tuo funerale... da vivo

Chi non ha mai pensato: “Come sarà il mio funerale”? Chi sarà presente in chiesa per l’ultimo saluto? Gli amici piangeranno? I parenti cosa diranno? Ora è possibile scoprirlo da un punto di vista privilegiato: …la propria bara. Si potrà celebrare il proprio funerale, da vivo, con una cerimonia completa di carro funebre, processione, necrologi, parenti in lacrime, un celebrante, video commemorativi e un rinfresco a tema. Così Stefano Cigarini, AD di Cinecittà World: “Halloween è tempo di emozioni forti e humor nero: Cinecittà World offre, su prenotazione , l’opportunità di vivere l'inquietante confine tra la vita e la morte: i partecipanti “festeggeranno” il loro trapasso, ma da vivi!”.

Un Ottobre da Paura

Dal 5 Ottobre al 3 novembre sarete accolti dalla Halloween Street con la Zombie Walk, la parata dei carri di Halloween, il labirinto di zucche per i bambini e le bare il Cimitero del Cinema.

Le 17 attrazioni da paura includono la novità assoluta di U571 Escape, la prima escape room ambientata in un vero sommergibile della Seconda Guerra Mondiale, la Horror House in cui si attraversano i set dei film Horror più famosi della storia, Inferno la più grande montagna russa indoor in Italia, che sfreccia tra i gironi danteschi, il brivido di trovarsi faccia a faccia con mummie, zombie e antiche vestali nel Risveglio dei Morti Viventi al padiglione Cinetour. I più coraggiosi troveranno pane per i loro denti nei sotterranei di Manikomio, o pernottando nell’Ostello Maledetto – Il terrore viene dall’Oriente dove, nel corso della notte, tutto può accadere.

Per i più piccoli, Hotel Transilvania offre camere infestate e la possibilità di incontrare Dracula in persona! I bambini potranno trasformarsi nel loro mostro preferito con il Truccabimbi di Halloween e divertirsi con gli spettacoli loro dedicati, come lo spettacolo di magia Piccoli Brividi. Per i più golosi, ad ognuna delle attrazioni loro dedicate, c'è Dolcetto o Giretto? Ad ogni giro sulle giostre vinceranno dolci e leccornie.

Tra gli eventi a tema Halloween di ottobre spiccano: dal 25 al 27 ottobre gli Stranger Days, tre giorni dedicati agli amanti della pluripremiata serie Stranger Things. Meet & Greet con gli impersonator dei protagonisti.

31 Ottobre, 1 e 2 Novembre: Halloween nights

La festa esplode il 31 con la prima delle 3 imperdibili Halloween Nights. Sarà il party più grande d’Italia con 7 padiglioni musicali e stages, e ricco menù:

Parco aperto dalle 11 alle 04 di mattina con 40 attrazioni e 3 cene a tema Halloween

di mattina con e Halloween Halloween Roma Festival: stage dedicato agli amanti della musica rap, trap e hip hop con i concerti di Gemitaiz , Noyz Narcos, Frah Quintale, Flaza, Spender, Damianito e tanti altri artisti che verranno annunciati a breve

stage dedicato agli amanti della musica rap, trap e hip hop con i concerti di , e tanti altri artisti che verranno annunciati a breve Symphony of Caos il primo show che unisce l’armonia della musica classica e l’energia di un festival dance . Un evento unico al mondo che include un’orchestra sinfonica dal vivo, con relativo coro insieme a DJ, vocalist ed effetti speciali stupefacenti.

il primo show che unisce l’armonia della e l’energia di un . Un evento unico al mondo che include un’orchestra ed effetti speciali stupefacenti. Halloween Resurrection il grande high school party , che ogni mese raduna migliaia di ragazzi delle scuole superiori di Roma e Lazio, con ospite speciale il rapper Kid Yugi

il grande , che ogni mese raduna migliaia di ragazzi delle scuole superiori di Roma e Lazio, con ospite speciale il rapper Dinner Show Horror con il Circo nero e in più casinò party, tavoli roulette e black jack

con il e in più casinò party, tavoli roulette e black jack Party Señorita per gli amanti della musica Reggaeton, Hip-hop, R'n'b, Latin-house con tutti i successi del momento ed un'animazione unica per una notte di puro Fuego!

per gli amanti della musica Reggaeton, Hip-hop, R'n'b, Latin-house con tutti i successi del momento ed un'animazione unica per una notte di puro Fuego! Si balla e si canta con gli anni 90 - Gigi L'altro, festa revival, per ballare e cantare a squarciagola i successi che hanno emozionato una intera generazione.

Roma World, la fattoria delle zucche

Halloween si festeggia anche a Roma World: per l’occasione il Parco a tema dell’antica Roma si tinge dei colori dell’autunno e si trasforma nella Fattoria delle Zucche con laboratori di intaglio per i piccoli ospiti che potranno portarsi a casa la propria creazione. Il 26 ottobre e il 2 novembre infine arriva l'Escape Horror Night . Il rito del sangue, la più grande esperienza escape outdoor d’Italia: una notte intera fino all’alba in mezzo ai boschi, nell’antico villaggio romano, infestato da forze oscure, attraverso un intricato gioco ricco di indizi e tranelli.