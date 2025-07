La Pantera Rosa, Eddie Murphy svela il suo ruolo nel prossimo film

News Cinema

Eddie Murphy ha annunciato quali sono i suoi prossimi piani per il futuro e ha incluso un personaggio iconico per La Pantera Rosa.

Eddie Murphy indagherà molto presto sul grande schermo. In una recente apparizione al Today Show, ha condiviso la natura del suo personaggio nel prossimo adattamento de La Pantera Rosa. Franchise particolarmente amato nel mondo dell’intrattenimento, è di ritorno con un nuovo film che non potrà fare a meno di Eddie Murphy in un ruolo chiave.

La Pantera Rosa, Eddie Murphy rivela chi interpreterà nel prossimo adattamento cinematografico

Già nel 2023 si vociferava del possibile coinvolgimento di Eddie Murphy ne La Pantera Rosa per il ruolo dell’ispettore Clouseau e, a distanza di due anni, è ufficialmente arrivata la conferma. Ad offrirla è stato proprio l’attore. Ospite di Today Show, l’attore ha ammesso che questi non erano i suoi programmi iniziali. Aveva valutato la possibilità di rallentare, ma poi “le cose sono andate avanti” e nuovi progetti hanno iniziato a prendere forma. A quel punto era troppo tardi per chiamarsi fuori e l’attore è andato fino in fondo:

Mi sto preparando a fare un [film biografico su] George Clinton, [il suo collettivo musicale] Parliament-Funkadelic. Mi sto preparando a fare George Clinton. Ho già iniziato Shrek 5. E sarò... l'ispettore Clouseau nel prossimo film della Pantera Rosa.

È sorto spontaneo chiedere all’attore se l’ispettore, essendo canonicamente francese, avrebbe rispettato quella sua caratteristica: “Forse. Beh, deve essere francese, ma potrebbe anche essere haitano. Ti dirò, è nero, quello è sicuro”. Il primo ad interpretare l’imbranato ispettore Clouseau è stato Peter Sellers nel film originale La Pantera Rosa del 1963 e ha ripreso quel ruolo per altri cinque film prima di scomparire nel 1980 a 54 anni. Successivamente è toccato a Steve Martin interpretare quel ruolo nel reboot La Pantera Rosa del 2006 e il sequel La Pantera Rosa 2 nel 2009. Ragionando sui diversi ruoli che ha collezionato finora, Eddie Murphy ha poi aggiunto: “Di solito sono il giovane anticonformista. E ora sono la vecchia voce della ragione. Quando arrivi alla nostra età, devi pagare. Se prendi a calci qualcuno alla nostra età, in un certo senso prendi a calci anche te stesso”. Da quel che sappiamo, ad occuparsi della regia sarà Jeff Fowler. Come produttori invece figurano Dan Lin, Julie Andrews, Larry Mirisch e Jonathan Eirich.