La notte lava la mente: il cortometraggio di Duccio Ricciardelli premiato da ComingSoon all'Aqua Film Festival

Vi mostriamo oggi La notte lava la mente, il cortometraggio di Duccio Ricciardelli, presentato al recente Aqua Film Festival dove abbiamo avuto il piacere di assegnargli il premio ComingSoon.it alla regia "per aver saputo raccontare con uno sguardo personale luoghi, oggetti e persone al di là della narrazione tradizionale, con un punto di vista originale e una costruzione dell'immagine non solo formale ma fortemente evocativa".



Prodotto e ideato da Videoartevirale, il cortometraggio è un documentario ispirato alla serie del fotografo Mario Giacomelli che ha ambientato la sua ricerca fotografica d'arte nella zona di Senigallia dove ha sempre vissuto per tutta la vita.