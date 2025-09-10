TGCom24
Home | Cinema | News | La nostra magnifica ossessione: in prima serata su RAI3 un documentario che racconta Bernardo Bertolucci
News Cinema

La nostra magnifica ossessione: in prima serata su RAI3 un documentario che racconta Bernardo Bertolucci

In onda giovedì 11 settembre in prima serata su RAI3 un documentario di Marco Spagnoli sul grande Bernardo Bertolucci.

La nostra magnifica ossessione: in prima serata su RAI3 un documentario che racconta Bernardo Bertolucci

Già il grande cinema non è più tanto di casa nella fascia prime time dei più importanti canali televisivi nazionali; ancora meno frequente è che quello spazio venga affidato a documentari che approfondiscano la carriera di qualche maestro della storia del cinema. Ecco che allora vale la pena segnare in rosso su agende e calendari il giorno di giovedì 11 settembre, perché sarà allora che, in prima serata su Rai 3, andrà in onda un doc dedicato al grande Bernardo Bertolucci.
Il film si intitola La nostra magnifica ossessione. Bernardo Bertolucci e la sua generazione, lo ha diretto Marco Spagnoli e racconta, attraverso materiali di repertorio rari ed inediti e con la guida d'eccezione di Stefania Sandrelli, l’avventura irripetibile di un gruppo di giovani cineasti guidati da un maestro destinato a lasciare un segno indelebile nella storia del cinema italiano e internazionale.
Tra i tanti intervistati che raccontano il cinema di Bertolucci e il loro rapporto con questo grande artista ci sono, solo per citare alcuni nomi, Dario Argento, Marco Bellocchio, Tea Falco, Liliana Cavani, Daniele Luchetti, Vittorio Cecchi Gori, Enrico Magrelli e tanti altri. Questa la sinossi ufficiale del documentario:

Il racconto di un gruppo di lavoro unico che ha dato vita a un cinema senza precedenti in grado di influenzare diverse generazioni di spettatori. Utilizzando materiali di repertorio rari e inediti, “La Nostra Magnifica Ossesione” è il racconto intimo di una grande amicizia, quella tra un gruppo di “ragazzi” che insieme hanno vinto l’Oscar e scritto pagine memorabili di grande Cinema seguendo un grande leader, un ragazzo e un regista giovane come loro: Bernardo Bertolucci. Una vera e propria “famiglia cinematografica” riunita attorno alla figura carismatica di uno dei massimi autori della cinematografia italiana e internazionale, che in breve sarebbe diventato un punto di riferimento per la cultura e il cinema internazionali. Un viaggio durato quasi mezzo secolo tra successi, immensi risultati artistici, ostacoli tecnici, litigate epiche e una sconfinata, disperata passione per la settima arte. Una cronaca contemporanea di vita e di cinema descritta attraverso le parole e la sensibilità di artisti come lo stesso Bertolucci, Vittorio Storaro, Ferdinando Scarfiotti, Gato Barbieri e tanti altri compagni di lavoro, ma anche nomi meno noti o conosciuti solo agli addetti ai lavori. Il percorso artistico di Bertolucci e del suo team coincide con i grandi sconvolgimenti del Novecento, con le trasformazioni sociali e culturali che hanno investito il mondo a partire dagli anni ’60. Anni in cui il cinema era un veicolo di cambiamento privilegiato e Bernardo Bertolucci uno dei suoi riferimenti più amati a livello internazionale. Ancora oggi - per loro stessa ammissione - autori come Woody Allen, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Paul Thomas Anderson citano Bertolucci come una grande influenza nel loro sguardo sul cinema. A testimonianza che nessuno come lui è riuscito a intercettare lo spirito culturale dei suoi tempi, La Nostra Magnifica Ossessione è un percorso sentimentale nella memoria di un gruppo creativo che ci ha tramandato un’eredità artistica fatta di libertà senza precedenti, inedito erotismo e un’idea di indipendenza espressiva in grado di parlare al mondo intero. Tutto questo raccontato attraverso le parole e il carisma di Stefania Sandrelli che con Bernardo Bertolucci ha lavorato più volte facendone l’attrice che ha partecipato al maggior numeri di film del Maestro: Partner (1968), Il Conformista (1970), Novecento (1976), Io Ballo da Sola (1996).

La nostra magnifica ossessione. Bernardo Bertolucci e la sua generazione è una produzione Minerva Pictures e Arte, in collaborazione con Rai Documentari.

