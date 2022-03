La Mostra del Cinema di Venezia per i cineasti e il popolo ucraino: tre proiezioni di Reflection

News Cinema

Il film ucraino Valentyn Vasjanovyc, ambientato durante la guerra del Donbass del 2014 e in concorso a Venezia nel 2021, sarà proiettato a Roma al Cinema Troisi (7 marzo), a Milano all’Anteo Palazzo del Cinema (9 marzo) e a Venezia al Cinema Rossini (10 marzo) in segno di solidarietà con l’Ucraina.

In segno di solidarietà con i cineasti e tutto il popolo ucraino, la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, le sale cinematografiche Troisi di Roma, Anteo Palazzo del Cinema di Milano, il Circuito Cinema del Comune di Venezia e il distributore italiano Wanted, hanno organizzato tre proiezioni gratuite a Roma (7 marzo), a Milano (9 marzo) e a Venezia (10 marzo) del film Reflection (Vidblysk) del regista ucraino Valentyn Vasjanovyč, ambientato durante la guerra del Donbass del 2014 e presentato in concorso alla 78. Mostra di Venezia 2021.

A Roma, Reflection sarà proiettato lunedì 7 marzo 2022 al Cinema Troisi, alle ore 19.10, introdotto dal Presidente della Biennale, Roberto Cicutto.

A Milano, il film sarà proiettato mercoledì 9 marzo 2022 all’Anteo Palazzo del Cinema, alle ore 20, introdotto dal Direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, Alberto Barbera.

A Venezia, il film sarà proiettato giovedì 10 marzo 2022 al Cinema Rossini, alle ore 21.30, introdotto da Federico Gironi.

Dal 18 marzo, inoltre, il film arriverà nelle sale cinematografiche.