La Moglie del Presidente: una clip in anteprima esclusiva della commedia con Catherine Deneuve

di Mauro Donzelli 17 aprile 2024 1

Una donna considerata antiquata, che mantiene un suo stile non certo trendy ma capace di prendersi la sua rivincita quando diventa La Moglie del Presidente. Vi presentiamo in anteprima esclusiva una clip della commedia in arrivo al cinema il 24 aprile con protagonista una grande Catherine Deneuve.