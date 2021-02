"La mia storia d'amore anacronistica", video intervista a Pupi Avati, che ci racconta Lei mi parla ancora

News Cinema

Pupi Avati porta avanti la sua idea di cinema "anacronistico" dirigendo una struggente storia d'amore lunga una vita intera. Ci racconta in un'intervista video il suo nuovo film per Sky Original, Lei mi parla ancora.

Le sue storie sono assolute, come la storia d'amore che racconta in Lei mi parla ancora, una di quelle che vuole durare "per sempre" e che Pupi Avati definisce "anacronistica". Il regista emiliano torna a raccontare i suoi amati anni '50, quando nacque un amore destinato a durare fino a oggi. Lei mi parla ancora, un film Sky Original in programmazione su Sky Cinema e on demand, vede protagonista la coppia inedita e di gran lusso composta da Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli. Quando lei muore, lui viene convinto dalla figlia a raccontare la loro struggente e appassionante storia d'amore lunga oltre 60 anni e affidarsi a uno scrittore per farlo.

La nostra intervista video a Pupi Avati