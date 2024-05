La Marmolada, la seduzione e il pericolo di una montagna iconica al Trento Film Festival

News Cinema

Al Trento Film Festival, in programma fino al 5 maggio, due documentari raccontano il lato solare e oscuro della Marmolada, fra chi cerca nuove vie per scalarla e la rievocazione del dramma del 2022 quando il crollo di una parte del ghiacciaio finì in tragedia.

Ogni ora del giorno, in ogni giorno dell’anno, la luce che colpisce le pareti della Marmolada regala emozioni sempre diverse. Al Trento Film Festival questa cima delle Dolomiti, al confine fra Veneto e Trentino è stata al centro di un documentario in concorso, Marmolada Madre Roccia, vincitore del Premio Città di Imola, produzione Sky Original diretta da Matteo Maggi e Cristina Pecci, in arrivo in autunno su Sky Nature e in streaming solo su NOW.

Un viaggio insieme a tre alpinisti e una giovanissima talentuosa collega emergente. Generazioni diverse alle prese con la ricerca di nuove vie per scalare la parete Sud della Regina delle Dolomiti. Sono Matteo della Bordella, Maurizio Giordani, Massimo Faletti e l’aspirante climber Irene Bielli, alle prese con un viaggio seguito con una qualità tecnica ammirevole e immersiva, raccontando una viaggio lungo sette giorni, sospesi nel vuoto, in cerca dei propri limiti e delle tracce di chi li ha preceduti.

Una montagna che non perdona, seducente ma capace di reagire in maniera spietata, specie in epoca di cambiamento climatico sempre più evidente. Lo conferma un secondo documentario presentato a Trento, Marmolada 03.07.22, scritto e diretto da Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon e prodotto da Cineblend s.r.l. Il racconto classico e sentito, attraverso le parole dei testimoni diretti, soprattutto i coraggiosi soccorritori di tutte le divise, del terribile crollo di una parte del ghiacciaio che travolse e uccise undici persone nel luglio 2022. Un lavoro che mette insieme interviste, materiale di repertorio inedito e riprese attuali, capace di “restituire l’impotenza dell’uomo di fronte alla forza di una natura ferita”.

Ma tornando a Marmolada Madre roccia, Sky Original realizzato da Coldfocus, abbiamo incontrato a Trento i registi, Matteo Maggi e Cristina Pecci.

Come raccontare, da registi in un documentario, la fascinazione iconica di una montagna come la Marmolada, e di quattro alpinisti di varie generazioni in cerca di nuove vie per scalarla?

Cristina Pecci Ci siamo affidati a loro, sono dei grandi professionisti con una storia alle spalle incredibile, come Maurizio Giordani. Li abbiamo fatti parlare e li abbiamo seguiti senza intervenire troppo, curiosi perché per noi era qualcosa di nuovo. La fortuna è stata incontrare delle persone e dei personaggi sorprendenti. Maurizio conosce qualsiasi cosa, ha un repertorio che quando vai a casa sua ti folgora, Matteo ha un punto di vista rivolto al futuro, verso qualcosa di più sfidante, poi c’è Max con la sua passione smodata per la natura e la montagna, per insegnare e condividere quello che sa.

Tecnicamente come avete girato, specie per ottenere una grande qualità audio nel riproporre i dialoghi fra di loro, sospesi sulla parete?

Matteo Maggi La particolarità che abbiamo presto capito potesse diventare la cifra stilistica, e quella di cui siamo più fieri, è stata proprio l’audio. Abbiamo capito che potevamo auto-registrare i protagonisti, senza una radio collegata a un fonico a distanza, che sarebbe stato troppo lontano, ma avevanoo dei mini registratori che non avendo neanche uno schermo potevano registrare fino a otto ore. Quindi per sette giorni di riprese abbiamo avuto la possibilità di registrare e trascrivere tutto, affiancati da telecamere di nuova generazione molto leggere, in modo da avvicinarci il più possibile con degli zoom lunghi. Poi utilizzando dei droni, cercando anche nel mezzo delle riprese dei nuovi modelli che consentissero di volare sopra i mille metri di altezza. La tecnologia ci ha aiutato, il documentario è all’avanguardia, sempre con la consapevolezza che fra un anno uscirà qualcosa di ancora più innovativo. La stessa intelligenza artificiale ci ha aiutato a far sparire il rumore dei droni dai microfoni degli alpinisti. È stata una bella sfida anche comprendere quale fosse l’attrezzatura giusta. Abbiamo girato con le Red Komodo che producono file enormi pur essendo piccolissime.

Immagino che il tentativo, mi sembra riuscito, fosse trovare un equilibrio fra la credibilità alpinistica e l’appeal per un pubblico ampio, in modo da far capire anche a noi pubblico comune ogni passo della loro impresa?

C.P. Sapevamo subito che il documentario doveva arrivare al grande pubblico, pur rispettando gli appassionati. Non è stato semplice, abbiamo fatto tante visioni con addetti ai lavori e amici che non ne sapevano niente. Speriamo di esserci riusciti.

M.M. Ovviamente non è stato facile ottenere la fiducia degli stessi alpinisti, non venendo noi da quel mondo. Abbiamo già lavorato in passato negli sport estremi, sono mondi di nicchia dove ci sono pochi innamorati che conoscono tutto, come l’alpinismo. Già ci era capitato di spiegare sport che capiscono in pochi al mondo mainstream. È una grande sfida. Ci sono documentari che ci sono riusciti a farlo molto bene, come Free Solo. È un mondo molto affascinante, in cui abbiamo provato a non essere banali, facendo contenti due mondi.

Nel film a un certo punto si dice, la Marmolada con il sole è aperta e meravigliosa, ma quando scende la nebbia si chiude. Un mondo splendido, che però in un attimo può diventare un incubo.

C.P. È un mondo che non controlli e quindi ti sorprende da un momento all’altro. l’abbiamo sperimentato in prima persona quando filmavamo con le telecamere la parete che si copriva completamente di nuvole, ma anche avvicinandoci. Quando partivamo dal rifugio per andare sulla parete, ogni mattina era diversa, bastava più umidità per scivolare o mi ricordo un giorno particolarmente secco e caldo abbiamo sentito le rocce cadere dall’alto. Non si prevede, devi essere pronta a tutto.

Una volta era la tempesta la minaccia meteorologica principale, oggi il cambiamento climatico sta rivoluzionando esperienze e saperi consolidati.

M.M. Non siamo alpinisti o glaciologi, ma le loro testimonianze sono imprescindibile. Matteo, che è abituato ad andare in Patagonia, ci raccontava come il cambiamento sia evidente ovunque. Un tempo la minaccia era il brutto tempo, oggi il caldo che fa staccare il permafrost e cadono le montagne. Gli incidenti sono diventati l’opposto di quello che erano, ma sempre più frequenti.

C.P. Anche per le guide alpine, abituati a determinati sentieri, diventa difficile perché il suolo in cui poggiano i piedi cambia, e devono sempre aggiornarsi sulle caratteristiche di ogni posto.

È cambiato il vostro rapporto con la montagna, o vi è venuta voglia di andare in spiaggia?

M.M. Subisco oggi la magia del Falier, alle pendici della Marmolada. Non ho voglia di iniziare ad arrampicare, sono più affascinato dall’avventura estrema di un percorso nuovo, l’arrampicata sarebbe una cosa nuovissima da imparare da zero. Ma l’idea di tornare al Falier è seducente, vorrei tornare domani. È bellissimo passare la notte da loro, l’atmosfera che creano nel rifugio è veramente speciale.