La Maman et la Putain al cinema per i 50 anni di un'opera simbolo della Nouvelle Vague

La Maman et la Putain di Jean Eustache sarà nelle sale dal 13 marzo, a cinquant'anni dall'uscita, dopo il passaggio di questa versione restaurata a Cannes: uno dei film simbolo della Nouvelle Vague, interpretato da Jean-Pierre Leaud.

Nel 1973 vinse il Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes, 50 anni dopo ora arriva nei cinema italiani dal 13 marzo La Maman et la Putain di Jean Eustache, considerato uno dei film simbolo della Nouvelle Vague. La distribuzione I Wonder Pictures invita a riscoprire questo classico d'autore, proponendo in sala la versione restaurata in 4K presentata allo scorso Festival di Cannes 2022.

La Maman et la Putain, la fine del '68 per Jean Eustache

In Francia La Maman et la Putain (titolo che allude ai due ruoli che il protagonista maschile dà alle sue amanti) uscì in Francia subito dopo l'acclamazione a Cannes, ma non è stato mai più riproposto per ragioni legali, anche se al momento attirò in patria ben 30.000 spettatori.

Quello che secondo alcuni è "il più grande film francese sul dopo 68" racconta di Alexandre, portato sullo schermo dall'attore feticcio di François Truffaut, Jean-Pierre Leaud, qui nei panni di un giovane senz'arte né parte che a Parigi si fa mantenere da Marie (Bernadette Lafont), più vecchia di lui, mentre intrattiene un'altra relazione incerta con la coetanea Véronika (Françoise Lebrun): il rapporto che si crea tra i tre vive di equilibri che nemmeno gli interessati sanno del tutto spiegarsi. La forza della libertà, richiesta con la rivoluzione di qualche anno prima, sembra essersi spenta.

Dopo la morte di Jean Eustache nel 1981, è diventato via via sempre più difficile recuperare il lungometraggio nella sua forma tecnica migliore, e quest'iniziativa si propone proprio di colmare una lacuna, cogliendo l'occasione del suo 50° anniversario.