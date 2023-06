La Maledizione della Queen Mary: il trailer italiano dell'horror che attraversa le epoche

News Cinema

La Maledizione della Queen Mary arriva al cinema il 19 luglio: ecco il trailer italiano del film horror con Alice Eve, diretto da Gary Shore, e ambientato sul famigerato transatlantico RMS Queen Mary.

Dal 19 luglio arriva al cinema La Maledizione della Queen Mary, un horror firmato da Gary Shore e interpretato da Alice Eve: la vicenda collega il passato al presente e ruota sul transatlantico RMS Queen Mary, una celebre nave da crociera inglese. Vi possiamo mostrare il trailer in italiano del lungometraggio distribuito da Eagle Pictures.



La Maledizione della Queen Mary, la trama del film horror

In La Maledizione della Queen Mary la famiglia Calder s'imbarca sul celebre transatlantico, ma diventa presto chiaro che la curiosità del piccolo Lukas gli costa una terribile possessione: la nave è infatti infestata dai fantasmi legati a un terribile fatto di sangue che ebbe luogo nel 1938. David, artista padre di famiglia, sterminò in una furia omicida i suoi congiunti, legando per sempre quest'esplosione di crudeltà alla Queen Mary. Come farà la famiglia Calder a salvare Lukas dalla dannazione? Quanto costerà affrontare l'imperitura minaccia di David e della sua violenza?

L'RMS Queen Mary esiste sul serio: cominciò i suoi viaggi nel 1936 e li terminò nel 1967, anche se dal 1940 fino alla fine della II Guerra Mondiale fu riconvertita per volere di Winston Churchill al trasporto truppe (arrivò in un viaggio a ospitare oltre 16.000 soldati americani, un record per quei tempi). Dal 1971 a oggi, non senza vicissitudini legali, è diventata un'attrazione turistica e un suggestivo museo delle epoche che ha letteralmente attraversato.