La guerra di Cesare: il trailer del film di Sergio Scavio che sarà presentato al Bifest

News Cinema

Sarà presentato nella sezione Meridiana Concorso della XVI edizione del Bari International Film&Tv Festival. La guerra di Cesare è una favola sociale di cui possiamo ora vedere il trailer.

Fabrizio Ferracane, Alessandro Gazale, Luciano Curreli e Francesca Ventriglia sono gli attori protagonisti di La guerra di Cesare. Il film si ambienta in Sardegna e racconta di una rivoluzione naufragata in una miniera. Il film è un dramma contemporaneo in cui la provincia è la cornice per raccontare la crisi del lavoro e di un’epoca che non esiste più, una favola sociale scritta da Pier Paolo Piciarelli e Sergio Scavio, il quale l'ha anche diretta segnando il suo esordio alla regia. La guerra di Cesare è stato selezionato dall'imminente Bari International Film&Tv Festival (22-29 marzo 2025) e verrà presentato nella sezione Meridiana Concorso di questa XVI edizione della manifestazione culturale.

Prodotto da Luca Cabriolu e Andrea Di Blasio per Ombre Rosse, Angelisa Castronovo e Antonino Moscatt per Wellsee, il film è una produzione Ombre Rosse e Wellsee, in associazione con Metaphyx, in collaborazione con Rai Cinema, con il contributo del Mic - Ministero della Cultura, con il contributo della Regione Sardegna, l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport, con il sostegno di Fondazione Sardegna Film Commission, Fondazione di Sardegna, Roble Factory. Uscirà al cinema distribuito da RS Productions e Mirari Vos.

La guerra di Cesare: trama e trailer del film