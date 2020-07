La figlia della sciamana, l'adattamento della saga fantasy di Lene Kaaberbøl

News Cinema

La figlia della sciamana è il primo film tratto dalla saga di romanzi fantasy per ragazzi, firmati da Lene Kaaberbøl.

La figlia della sciamana (2015) è un film fantasy diretto da Kenneth Kainz e interpretato dalla giovane Rebecca Emilie Sattrup, primo adattamento di una vera e propria saga fantasy, firmata dalla scrittrice danese Lene Kaaberbøl. Riflettiamo sulla storia, sulla serie dei libri e sulla loro autrice.

La figlia della sciamana, la trama del lungometraggio fantasy

Nel regno fantastico e vagamente medievale di Dunark, dove draghi e stregoneria fanno parte della vita di tutti i giorni, Dina e sua madre Melussina condividono il dono di guardare nell'anima delle persone, rivelandone le verità più profonde. Per questa ragione la mamma di Dina viene portata a corte, per costringere l'erede al trono Nicodemus a confessare la responsabilità di un'orribile serie di omicidi. C'è qualcosa di losco però, perché la donna viene poi imprigionata quando si rifiuta di obbedire. A questo punto toccherà a Dina salvare la mamma e ripristinare la verità: un'impresa notevole attende la giovanissima eroina...

La figlia della sciamana, la serie di quattro libri con protagonista Dina

Pubblicato in Danimarca nel 2000 e successivamente nel 2006 in altri paesi (tra cui l'Italia, per i tipi Salani), il romanzo La figlia della sciamana è stato il primo atto di una quadrilogia che ha poi compreso fino al 2003 The Shamer's Signet, The Serpent Gift e The Shamer's War: usiamo i titoli internazionali inglesi non solo per comodità, ma anche perché solo il primo volume è stato tradotto in italiano. La serie evidentemente non ha attecchito nel nostro paese, eppure è stata molto apprezzata in patria e all'estero, in nazioni come Inghilterra, Svezia, Giappone, Turchia, Francia, Germania, Russia e Norvegia. In Gran Bretagna in particolare il primo romanzo è stato finalista dei Marsh Awards per la letteratura destinata ai giovani.

Curiosamente, per gli adattamenti cinematografici si è saltato il secondo capitolo, passando direttamente al terzo nel 2019, con La figlia della sciamana II - Il dono del serpente, sempre interpretato da Rebecca Emilie Sattrup, ma diretto da Ask Hasselbalch.

Chi è Lene Kaaberbøl, autrice di La figlia della sciamana

Probabilmente Lene Kaaberbøl è più nota nel nostro paese per un'altra sua serie di libri fantasy, quella di Wildwitch (il cui quinto volume, La ribellione di Khala, è stato pubblicato da Gallucci lo scorso dicembre): la protagonista femminile in quel caso è una ragazzina di 12 anni che scopre di poter comunicare con gli animali. Scrittrice sin dall'età di 15 anni, classe 1960, Lene Kaaberbøl nasce a Copenhagen ma cresce in campagna a Malling: dopo il liceo, quando ha già avviato la saga di Tina (inedita all'estero) si laurea in letteratura inglese e drammaturgia, ma si guadagna da vivere come traduttrice e insegnante al liceo. Stando a Wikipedia, pare abbia sbarcato il lunario anche svolgendo pulizie a domicilio. Vive attualmente nelle Isole del Canale.