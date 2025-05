La febbre dell'oro: ecco il trailer della versione restaurata in 4K del capolavoro di Charlie Chaplin

News Cinema

Film di preapertura del Festival di Cannes 2025, questo incredibile film tornerà nei cinema (anche italiani, grazie alla Cineteca di Bologna) in occasione del suo 100° anniversario. Ecco il trailer di La febbre dell'oro.

Un paio di settimane fa è stato il film di pre apertura della 78esima edizione del Festival di Cannes, e la sua proiezione, come vi abbiamo raccontato, ha rappresentato uno dei momenti più altri di tutto il festival. L'invito, nell'articolo che trovate linkato qui sotto, era quello di vedere e far vedere a più persone possibile La febbre dell’oro di Charlie Chaplin, che dopo la prima mondiale al festival francese, si prepara a tornare nei cinema di tutto il mondo in una nuova e bellissima versione restaurata in 4K dall'Immagine Ritrovata, realizzata mettendo assieme copie provenienti da diverse parti del mondo e ricostruendo il più fedelmente possibile la versione originale portata al cinema 100 anni fa da Chaplin.

In Italia la versione restaurata di La febbre dell'oro sarà con tutta probabilità tra i titoli di punta dell'edizione 2025 del Cinema Ritrovato, e sarà poi distribuita nelle sale dalla Cineteca di Bologna. Per invogliarvi ulteriormente, qui di seguito il trailer ufficiale di questo incredibile, divertente e emozionante film, esempio cristallino di cinema in purezza.

La febbre dell'oro: il trailer della versione restaurata in 4K del film di Charlie Chaplin