La fata combinaguai, il trailer italiano in anteprima esclusiva della fiaba cartoon

Sarà al cinema dal 12 gennaio con Plaion Pictures, il film di animazione La fata combinaguai: possiamo mostrarvi in anteprima esclusiva il trailer in italiano di quest'avventura rivolta ai più piccoli.

La fata combinaguai: Il Trailer Italiano Ufficiale in anteprima esclusiva - HD

La fiaba combinaguai, la trama del film di animazione al cinema

La fiaba combinaguai è una produzione tedesca diretta da Caroline Origer, dove si narrano le vicende di Maxie, una bambina che ha seguito i genitori in una nuova vita, ma ora fatica ad adattarsi a un nuovo ambiente. Proprio in questi giorni un po' difficili scopre che Violetta, una piccola fata dentina, si è nascosta nella sua camera. Come si può non cogliere l'occasione al volo, specialmente quando tra Maxie e Violetta nasce subito un'amicizia? Maxie vorrebbe che un suo desiderio fosse esaudito, ma purtroppo la fatina non è proprio nota per essere affidabile: anzi, pare che nel suo mondo sia giudicata una pasticciona combinaguai. Un'avventura è dietro l'angolo!