La Disney al lavoro su una spy story con protagonista il mago Houdini

Anche la Disney si accoda alla popolarità dei film di spionaggio e prepara Becoming Houdini, il cui personaggio protagonista sarà proprio il celebre mago e artista della fuga.

Il cinema di spionaggio è tornato prepotentemente di moda, al cinema e in tv, e anche i Walt Disney Studios hanno deciso di cavalcare questa onda, preparando un film che si intitola Becoming Houdini e al cui centro c'è proprio lo storico illusionista e artista della fuga, Harry Houdini Il film si incentrerà su un aspetto meno noto e ufficiale del personaggio, ovvero la sua attività di spia.

Becoming Houdini: cosa sappiamo di questo nuovo film

Non si sa ancora se Becoming Houdini sarà un biopic vero e proprio ma non deve stupire la scelta di parlare della sua attività di spionaggio, visto che voci non confermate hanno sempre parlato di lui come una spia per conto degli Stati Uniti o del Regno Unito, o di entrambe le nazioni. Al momento il progetto non ha ancora un regista nè men che meno un protagonista, si sa soltanto che a produrre il film saranno Scott Sanders e Danny Strong, che hanno prodotto il film The Color Purple e la serie Dopesick. Non è la prima volta che il cinema affronta il personaggio di Houdini, interpretato nel 2020 da Guy Pearce e prima da molti altri attori, come potete leggere nell'articolo qua sotto.