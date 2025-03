La città proibita, amore e crimine fra Roma e Cina: video intervista con Enrico Borello e Yaxi Liu

News Cinema

Due protagonisti inconsueti, giovani talenti che sorprendono in positivo nel film di Gabriele Mainetti La città proibita, appena uscito in sala per PiperFilm. Sono molto lontani nella vita come i loro personaggi, sono Enrico Borello e Yaxi Liu. Li abbiamo incontrati in questa video intervista.

Il cuoco e la regina del kung fu cinese in trasferta a Roma in cerca della sorella. Sono l'improbabile, ma molto convincente coppia di protagonisti di La città proibita, il terzo film diretto da Gabriele Mainetti, in sala per PiperFilm. Un giovane cuoco, Enrico Borello (Supersex, Settembre), che mantiene con difficoltà il ristorante di famiglia da decenni incrocia il suo destino con la giovane cinese (Yaxi Liu) precipitata in una città che non conosce.

Fra commedia e rigorose sequenze di kung ku, in cui Yaxi Liu dimostra le sue incredibili abilità nelle arti marziali, lei che è stunt di successo in patria, il film coniuga Roma e la Cina, tanti generi diversi e senza pesantezze ma in una storia di intrattenimento testimonia la ricchezza dell'incontro fra culture, mettendo in risalto come chi si ostina a rinchiudersi nel suo microcosmo sia ormai un dinosauro superato.

Abbiamo incontrato proprio i due protagonisti, in questa video intervista.