News Cinema

La Camera di Consiglio, la regista Fiorella Infascelli: "Considerazioni private, tra paura e lavoro, dietro al Maxiprocesso"

Domenico Misciagna

La regista Fiorella Infascelli ha presentato alla Festa di Roma il suo La Camera di Consiglio, storia delle otto persone che per un mese vissero in isolamento, per stilare le sentenze del Maxiprocesso a Cosa Nostra, nel 1987. L'hanno accompagnata Sergio Rubini e Massimo Popolizio, nel cast.

La Camera di Consiglio, la regista Fiorella Infascelli: "Considerazioni private, tra paura e lavoro, dietro al Maxiprocesso"

La Camera di Consiglio è stato presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma: il film di Fiorella Infascelli racconta la vita di otto persone, due togati e sei giurati (e giurate) popolari, chiuse per un mese del 1987 a stilare le sentenze per il primo grado del Maxiprocesso a Cosa Nostra. Il presidente Alfonso Giordano e il giudice a latere Pietro Grasso sono interpretati da Sergio Rubini e Massimo Popolizio, che hanno accompagnato la regista nell'attivita stampa del film, in arrivo nelle nostre sale il 20 novembre, distribuito da Notorious Pictures.

La Camera di Consiglio, non un processo di piazza, ma un inno al coraggio

Per costruire La Camera di Consiglio, l'autrice Fiorella Infascelli ha potuto parlare con due delle giurate ancora vive al momento della lavorazione, e ovviamente con Pietro Grasso, che sullo schermo ha il volto di Massimo Popolizio, mentre a Sergio Rubini è andata la parte di Alfonso Giordano. Un Presidente che arrivava dal civile, ma che ebbe il coraggio di accettare il più grande processo penale, tanto importante quanto pericoloso. Rubini sottolinea questo coraggio del magistrato: "Recitando non cercavamo l'imitazione" - ci spiega - "Cogliere la sua visione del mondo era più importante. Era un uomo che ha accettato un ruolo insolito per lui, in un contesto penale. Ha mostrato temperanza, lavorando sempre in punta di diritto, anche accettandone le frustrazioni, non potendo condannare qualcuno per mancanza di prove."
Perché quello che conta nel lungometraggio, secondo Infascelli, non è solo ricordare il Maxiprocesso, un pezzo della nostra storia che pochi conoscono sul serio, ma anche le condizioni private delle persone dietro alle figure pubbliche: non è in realtà un film sulla mafia, ma su quelle sensazioni e considerazioni private, tra paura e lavoro, in appartamenti blindati, con appena un cortiletto per prendere un po' d'aria, nell'arco di un mese. La sfida era cogliere quella claustrofobia fisica ed emotiva. "Perché questo non è un 'processo di piazza'"- sottolinea Popolizio - "È una questione di competenza e un lavoro mastondico [su 476 imputati, ndr]: anche il tempo e la quantità sono i protagonisti di questa vicenda".
"È un film che racconta un'esperienza speciale" - continua Fiorella - "Parlando con queste giurate ho sentito molta serenità e serietà, nonostante la minaccia. E nel finale c'è anche la tentazione di rimanere là dentro, di non uscire più, perché ci si sente più protetti." Sullo sfondo di una storia vera, c'è questo resoconto parzialmente romanzato, in nome di un concetto, che Popolizio inquadra bene: "In questi ambienti pieni di fantasmi, quasi un presagio di quello che accadrà, spicca un senso più alto dello stare al mondo, in nome del bene comune".
L'elaborazione faticosa e lunga di tante sentenze, rievocando ciò che accadde quarant'anni fa, lascia una lezione a un mondo attuale molto diverso: di lentezza, meditazione e perseguimento equo della giustizia.

Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
