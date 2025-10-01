La camera di consiglio: ecco il trailer del film sul Maxiprocesso alla mafia del 1986
Diretto da Fiorella Infascelli e interpretato da Sergio Rubini e Massimo Popolizio, il film sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, e uscirà al cinema il 20 novembre con Notorious Pictures. Ecco trailer e trama di La camera di consiglio.
Maxiprocesso. Una parola che evoca la mia infanzia, immagini e servizi televisivi d'altri tempi, e forse oggi, soprattutto, un verso di quella canzone straordinaria che è "Don Raffaé" di Fabrizio de André:
Voi tenete un cappotto cammello
che al maxi-processo eravate ‘o cchiù bello,
un vestito gessato marrone,
così ci è sembrato alla televisione.
Ora, già sento i pignoli che protestano: ma il Maxiprocesso, così definito dalla stampa dell'epoca, quello che si aprì a Palermo il 10 febbraio del 1986 e che, nei suoi vari gradi di giudizio, durò anni, un processo chiamato "maxi" per via del numero degli imputati, 475, era un processo alla mafia, mentre la canzone di De André parlava del carcere di Poggioreale, e quel Don Raffaele era chiaramente Raffaele Cutolo, e quella è camorra, e non mafia. Ma attenzione, perché c'è stato anche un maxiprocesso alla camorra, nel 1985, anche se quello più famoso, e quello cui fa riferimento al film di cui parliamo, è quello alla mafia.
Di quello parla La camera di consiglio, un film diretto da Fiorella Infascelli con protagonisti Sergio Rubini (nel ruolo di Presidente della Giuria) e Massimo Popolizio (in quello del Giudice a latere) che uscirà al cinema il 20 novembre con Notorious Pictures e che verrà presentato in anteprima fuori concorso nella sezione Freestyle alla Festa del Cinema di Roma. Al fianco dei due protagonisti, del cast del film fanno parte anche Betti Pedrazzi, Roberta Rigano, Anna Della Rosa, Stefania Blandeburgo, Rosario Lisma e Claudio Bigagli.
Per scrivere la storia di questo storico evento - un processo nel corso del quale per la prima volta lo Stato riuscì a infliggere una condanna collettiva a Cosa Nostra, riconoscendo l’esistenza dell’organizzazione mafiosa come struttura unitaria, e una camera di consiglio che durò 36 giorni in cui 8 giurati, blindati in un appartamento-bunker nel carcere dell’Ucciardone, dovettero decidere condanne e assoluzioni per gli imputati - Fiorella Infascelli si è avvalsa del supporto in sceneggiatura di Mimmo Rafele e della collaborazione del celebre giornalsta esperto di cose di mafia Francesco La Licata, oltre che della consulenza di Pietro Grasso, già magistrato, procuratore nazionale dell'antimafia e anche senatore, che di quel maxiprocesso fu realmente giudice a latere.
Di La camera di consiglio, raccontato come "un’opera che riflette sul concetto di legge e giustizia, sull’esperienza umana e civile di chi fu chiamato a decidere il destino di centinaia di imputati, in una delle prove più alte e drammatiche della democrazia italiana", vi presentiamo qui di seguito il trailer e il poster.