La camera di consiglio: ecco il trailer del film sul Maxiprocesso alla mafia del 1986

Diretto da Fiorella Infascelli e interpretato da Sergio Rubini e Massimo Popolizio, il film sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, e uscirà al cinema il 20 novembre con Notorious Pictures. Ecco trailer e trama di La camera di consiglio.

Maxiprocesso. Una parola che evoca la mia infanzia, immagini e servizi televisivi d'altri tempi, e forse oggi, soprattutto, un verso di quella canzone straordinaria che è "Don Raffaé" di Fabrizio de André:

Voi tenete un cappotto cammello

che al maxi-processo eravate ‘o cchiù bello,

un vestito gessato marrone,

così ci è sembrato alla televisione.