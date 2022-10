La California: "dove non c'è niente... ma può succedere di tutto", ecco in anteprima esclusiva il trailer del film

News Cinema

Dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma, arriverà al cinema il 10 novembre prossimo, distribuito da Officine UBU, La California, il thriller diretto da Cinzia Bomoll, un "nero amarcord" con un sorprendente cast. Ecco in anteprima esclusiva il trailer ufficiale del film.

La California, una distesa di campi di grano che arriva fino all'orizzonte. Una distesa senza fine, dove non c'è niente... ma dove può succedere di tutto. Come avrete capito, non stiamo parlando dello Stato Americano sulle coste dell'Oceano Pacifico, ma di qualcosa di più vicino a noi, che si trova nella profonda provincia emiliana. È lì che si svolge la storia raccontata nel film di Cinzia Bomoll, una storia di formazione con elementi thriller, quella di Ester e Alice, due gemelle, che andranno a un unico destino.

La California sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022 nella sezione Freestyle e arriverà nei cinema il 10 novembre, distribuito da Officine UBU. Intanto ve ne presentiamo, in anteprima esclusiva, il trailer ufficiale:



La California: Il Trailer Ufficiale del Film

La California e il suo sorprendente cast

Oltre alle esordienti Silvia e Giulia Provvedi, nei panni delle gemelle Ester e Alice, il cast del film vede la presenza di Eleonora Giovanardi, Alfredo Castro (il noto attore cileno tanto amato da Pablo Larraín), Andrea Roncato, Stefano "Vito" Bicocchi, Stefano Pesce, Angela Baraldi e personaggi nati nel mondo della musica come Lodo Guenzi, Andrea Mingardi e con la partecipazione straordinaria di Nina Zilli. Il film è poi impreziosito dalla voce narrante della compianta Piera Degli Esposti, che ha ha anche partecipato alla sceneggiatura del film.

La California: la trama ufficiale del film

Per diventare la donna che vorresti, qualche volta devi metterti nei panni del tuo perfetto opposto. Anche se è la persona che hai più cara al mondo, dovrai sfidarla. Se poi per cornice c’è una provincia chiamata per ironia della sorte La California, sarà facile che i suoi abitanti "di frontiera" si intreccino con la tua vita, e te la salvino.

Una storia di formazione, con elementi thriller, si muove in una provincia emiliana talmente genuina da rendere "brillante” anche una storia nera.

Chi era realmente Ester? La verità si cela dietro a un fatto di cronaca di provincia, dove il suicidio della ragazza viene dato per scontato.

La tenacia della gemella, con la collaborazione di chi nel paese de La California ha sempre lottato per la giustizia, porterà alla rivelazione dei fatti reali.

Il futuro sarà un posto migliore dove tornare tutti "a respirare", grazie alla solidarietà della piccola comunità.