L'Ultima Sfida di Michela Quattrociocche, che al calcio preferisce l'horror: "Farei anche il cadavere"

Michela Quattrociocche è nelle nostre sale ne L'ultima Sfida. Alcuni la ricordano in Scusa ma ti chiamo amore, ma sappiate che la ragazzina dal sorriso impertinente del film di Moccia è cresciuta e sogna di fare la scream girl, come ci ha raccontato in una lunga intervista.

Da oggi nelle nostre sale, L'ultima Sfida segna il ritorno davanti alla macchina da presa di Michela Quattrociocche, che ha ancora il sorriso, la spensieratezza e lo sguardo vivace della teenager di Scusa ma ti chiamo amore e Scusa ma ti voglio sposare, ma il fascino e la maturità di una donna. Questa donna si è costruita una famiglia a cui si è dedicata con amore , ma non ha mai perso di vista il desiderio di avere "una stanza tutta per sé". La stanza, nel suo caso, è occupata dal sogno di fare cinema, avventurandosi in generi inaspettati e mettendosi continuamente alla prova.

Ne L'ultima Sfida Michela è la moglie di Massimo De Core (Gilles Rocca), capitano di una squadra di calcio che non l'ha mai portato alla vittoria. Ora però è arrivata alla finale della Coppa di Lega, che è anche l'ultima partita di Massimo. Inutile dire che per lui e per i giocatori con cui condivide la maglia trionfare è molto importante, a dispetto dell'ingerenza di una banda criminale che vuole costringere De Core a fare in modo di perdere. Se il capitano non si scoraggia e fronteggia senza paura gi avversari, il merito è anche della sua consorte, una donna determinata che non si fa mai mettere i piedi in testa. La nostra intervista a Michela Quattrociocche è partita proprio da qui: dalla tempra di una bella signora bruna tutt'altro che remissiva: "Devo ammettere che, come lei, ho un bel caratterino, però tiro fuori le unghie solo quando serve. Posso essere la persona più calma e pacata di questo mondo, ma se mettono a dura prova la mia pazienza per troppo tempo, a un certo punto esplodo e non ce n'è per nessuno. Forse in qualche modo sono un'accumulatrice seriale, come ogni tanto mi dicono, ma ci sto lavorando. Del mio personaggio ho amato soprattutto la grinta, ma non è semplice rendere umana una donna così di polso e coniugare la sua forza con la sua dolcezza e con il suo profondo amore per la famiglia. Anche interpretare una madre è stata una sfida, perché la mia ultima parte era quella di una ragazzina. Ora sono cresciuta, anche come persona, e spero che chi vedrà il film se ne accorga.

Credi che nella vita reale gli uomini siano spaventati da donne come la moglie di Massimo De Core?

Sicuramente sì. Il nostro ruolo, e parlo a nome di tutte le donne, è complesso, perché dobbiamo essere madri e compagne amorevoli ma abbiamo bisogno di realizzarci anche nel lavoro e quindi spesso abbiamo anche una certa autorevolezza. Non è facile stare accanto a una donna forte e proprio per questo credo che una donna forte debba scegliere un uomo altrettanto se non più forte, che possa comprenderla e non sentirsi in soggezione.

Il tuo vissuto ti ha portato a essere vicina al mondo del calcio. Sei attratta da questo mondo?

In realtà non ho mai avuto interesse per il calcio: non è uno sport che amo particolarmente. Ovviamente sono entrata in quest'universo perché il mio ex marito faceva il calciatore, però ho sempre mantenuto un certo distacco, quindi sono distante dal personaggio che interpreto nel film. Mio marito ed io avevamo due vite ben distinte. Alcune partite naturalmente le ho viste dal vivo, quindi qualcosa so, però non mi posso definire una grande esperta di pallone.

Nell'ultimo decennio o forse più il calcio è cambiato moltissimo, diventando un vero e proprio business. Nel film questa trasformazione è piuttosto chiara, e infatti si parla anche di scommesse e di partite truccate. Insomma sembrano lontani anni luce i tempi in cui le partite si ascoltavano alla radio la domenica pomeriggio. Rammenti quei tempi?

Li ricordo benissimo perché mia madre è da sempre una grandissima tifosa della Roma e da piccola ho vissuto il calcio alla radio insieme a lei. Poi sono arrivati Telepiù e Stream, che trasmettevano le prime partite. Ma erano meglio le domeniche con le radioline. Comunque è strano il fatto che io non abbia mai avuto la passione per il calcio ma sia stata circondata per tutta la vita da tifosi accaniti. Forse l'essere rimasta sempre un passo indietro non mi ha permesso di notare i cambiamenti più o meno recenti, cosa che non posso dire per le mie figlie. La grande è addirittura una giocatrice di calcio. Frequenta una scuola americana e fa parte della squadra ufficiale. Credo che uno dei punti di forza de L'Ultima Sfida sia la riflessione sulla discriminazione di cui le donne sono vittime nel mondo del calcio italiano. Nella scuola di mia figlia le femmine giocano tutte a calcio. Per loro è normale, è come giocare a tennis o a basket.

Nella vita l'importante è vincere o partecipare?

Non sono una persona competitiva, quindi credo che l'importante sia partecipare. Se perdo, riesco sempre a farmene una ragione. Penso che magari sia giusto e che ci siano dei motivi ben precisi, e che la volta successiva andrà meglio perché sarò più preparata.

Sei contenta di essere tornata a fare l'attrice?

Sono contenta perché ho scelto io di prendermi del tempo. Ho volutamente aspettato un'occasione del genere. Mi sono fermata perché ho avuto due bambine che ho voluto crescere. Poi, quando ho pensato di riprendere, ho studiato per un anno con un coach, e quindi mi sono concentrata sulla preparazione perché sentivo che la mia recitazione era acerba, e ammetto che il passaggio da ragazza a donna non è stato facile. Inoltre, quando ho iniziato nuovamente a fare i provini, mi vedevano ancora come la ragazzina di Scusa, ma ti chiamo amore, e difatti mi venivano proposti ruoli sulla falsariga dell'adolescente dei film di Moccia. Intendiamoci, non voglio assolutamente rinnegare quell'esperienza, perché io ringrazierò sempre Federico Moccia per quei film, che oltretutto sono lo specchio di una generazione e di un'epoca che non torneranno più. Però avevo bisogno di evolvermi, e allora ho aspettato il ruolo giusto, e adesso sono felicissima perché L'Ultima Sfida è una storia originale e bellissima.

Ti è mancato il set in tutti questi anni?

Ci sono stati mesi in cui non ho avuto neanche il tempo di pensare, perché quando hai dei figli piccoli, soprattutto uno dietro l'altro, la vita diventa frenetica. Devo dire che mi è mancato non avere spazio per me, per la mia realizzazione professionale. Ogni donna ha bisogno di uno spazio tutto per sé che le permetta di sentirsi realizzata a fine giornata. Penso sia fondamentale per ogni persona fare qualcosa per sé, in particolare, lo ripeto, per una donna che si deve occupare della famiglia.

Quando ti sei vista nel film, cosa hai pensato?

Quando mi vedo, non mi piaccio mai, anzi mi dà fastidio anche il suono della mia voce. E tuttavia devo ammettere che questa volta mi sono piaciuta un po’ di più. Diciamo che non mi sono trovata insopportabile.

E le tue figlie che dicono? Sono orgogliose di te?

Le mie figlie sono contente, ma per loro il mio ritorno sul set non è così fondamentale. Mi dicono che sono felici per me, ma secondo me un po’ si vergognano. A nessuna delle due importa di avere una mamma che fa il cinema. Ho girato da poco uno spot pubblicitario e una di loro mi ha detto: "Mamma mia! Speriamo che i miei compagni di classe non ti vedano in tv perché sei proprio cringe", e io: "Grazie amore, grazie davvero, sei troppo gentile". Per le mie figlie io sono mamma e basta, ma in fondo è giusto che sia così.

Cosa ha significato per te diventare attrice?

Credo che mi abbia dato molta sicurezza, perché all'inizio non mi piacevo e avevo paura di sbagliare. Adesso invece penso che se sono qui è perché forse me lo sono meritato, e quindi sono più centrata, più serena. Sì, questo lavoro mi ha dato grande fiducia e un po’ più di autostima.

Il tuo personaggio fa largo uso dei social, sia per lavoro che per sostenere suo marito. Che rapporto hai tu con i social media?

Non mi ritengo schiava dei social e per me potrebbero anche non esistere, detto ciò esistono. Cerco di sfruttarli come fossero album dei ricordi, il che significa che mi piace condividere cose e momenti che voglio ricordare. Ovviamente mi servono per lavoro, però quando pubblico cose personali mi piace che in qualche modo lascino una traccia. Adoro andare a rivedere vecchie foto e dire per esempio tra me e me: "Ah, che bello quel viaggio!".

Qual è il cinema che ti piace andare a vedere?

Gli amici e i familiari mi prendono in giro perché guardo solo thriller e horror: più ci sono sangue e morte e più sono felice. Forse questa mia passione andrebbe studiata, e infatti a un certo punto ho pensato di avere un problema, ma la verità è che io vado pazza per questi generi cinematografici e televisivi, e non a caso considero Ryan Murphy il mio mentore. Per me American Horror Story è la serie della vita. Sfortunatamente nessuno mi capisce. Quando una donna dice che ama l'horror, la guardano sempre in maniera strana.

Ma riesci a vedere anche i film di tortura come Saw e relativi sequel?

I film di tortura li guardo tranquillamente, ma, se devo scegliere, accordo la mia preferenza al thriller psicologico. L'altro giorno ho visto The Substance. Adoro Demi Moore e quindi non potevo perderlo. Devo dire che l'ho amato perché il messaggio che contiene è fortissimo e lo apprezzo perché rispecchia l'odierna realtà dei fatti, parlando di una donna che non si accontenta mai nonostante sia uno schianto e che è sempre alla ricerca di qualcosa in più. Ammetto che il finale non mi è piaciuto tanto, perché l'ho trovato un po’ splatter, un po’ esagerato e quindi fake. Per carità, il film è valido, è bello, però il finale non l'avrei fatto così. Io avrei chiuso il film quando la protagonista, ormai vecchia e decadente, si accorge di aver sbagliato e vuole tornare indietro.

Ti piacerebbe diventare una scream girl?

Il mio sogno nel cassetto è di fare un thriller o un horror. Magari potessi diventare una scream girl! Farei anche il cadavere pur di partecipare a un film che fa paura. L'altro giorno mi ha chiamato un'amica che sta sul set di Cinecittà dove Ryan Murphy sta girando una nuova serie. Lei fa la truccatrice e mi ha detto: "Vuoi che io senta se c'è qualche ruolo per te?" Le ho risposto: "Io sono pronta anche a fare un cadavere che non parla e sta fermo: se ne stanno cercando uno, chiamami".