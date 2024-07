L'ultima settimana di settembre: il trailer del film con Diego Abatantuono e Biagio Venditti apertura di Giffoni 2024

News Cinema

Diretto da Gianni De Blasi, il film arriverà nei cinema dal prossimo 12 settembre. Ecco trama e trailer di L'ultima settimana di settembre.

Il film che apre questa sera ufficialmente la 54esima edizione del Giffoni Film Festival si intitola L'ultima settimana di settembre, e qui di seguito ne trovate la trama e il trailer ufficiali.

Previsto al cinema dal 12 settembre, il film è tratto dall'omonimo romanzo di Lorenzo Licalzi edito da Rizzoli, adattato dal regisa Gianni De Blasi assieme a Antonella W. Gaeta e a Pippo Mezzapesa.

Protagonisti sono Diego Abatantuono e Biagio Venditti, nel ruolo di nonno e nipote che si ritrovano insieme in circostanze difficili e che affrontano un'avventura on the road che aiuterà entrambi.

Ecco trama e trailer di L'ultima settimana di settembre.

Pietro Rinaldi è un anziano scrittore in declino. Rimasto vedovo e ormai stanco della vita, progetta di suicidarsi nel giorno del suo compleanno ma un’inattesa tragedia sconvolge i suoi propositi. La morte improvvisa di sua figlia e del genero a causa di un incidente automobilistico, lo porta a doversi occupare del nipote adolescente Mattia. Nonno e nipote, che si sono fino ad allora ignorati, si ritrovano a vivere una dolorosa, quanto indesiderata, convivenza…

Un viaggio che si rivelerà fondamentale per loro. Colpi di scena e avvenimenti inaspettati cambieranno per sempre i loro destini.