L'ultima notte di Amore: Andrea di Stefano, una Milano noir e la voglia di "restituire al cinema la sua potenza visiva"

Regista e sceneggiatore del film, di Stefano ci ha parlato di quello che voleva fare, e di come lo ha fatto, mentre era alla Berlinale, dove il suo film è stato presentato fuori concorso in prima mondiale. L'ultima notte di Amore, che vede Pierfrancesco Favino protagonista, è al cinema dal 9 marzo con Vision Distributio.

La crisi del cinema? Andrea di Stefano, il regista e sceneggiatore di L’ultima notte di Amore, ha la sua proposta per superarla: “Cominciamo a pensare, coi talenti creativi italiani che sono unici al mondo, a restituire al cinema la sua potenza visiva. E la gente tornerà in sala. Vendiamo un prodotto, il film, che promette di far sognare: e allora facciamo sognare per davvero”.

Il discorso ha la sua logica. E anche una sua concretezza, perché L’ultima notte d’Amore è un film nel quale è evidente uno sforzo produttivo ambizioso e non comune. “Volevamo smarcarci dall’utilizzo sfrenato di vfx e CGI, e di tutte quelle che sono ritenute facilitazioni dovute al digitale”. Secondo di Stefano “stiamo ormai andando oltre, si fa tutto in post, ma la mia reazione ,e quella degli spettatori, è di rendersi conto che quello che sta sullo schermo è finto”. Allora, per questo suo noir teso e notturno, ambientato a Milano e con Pierfrancesco Favino protagonista, di Stefano ha deciso “con buona dose d’incoscienza di girare in pellicola, anche perché ci volevamo rifare a una cinematografia anni Settanta che girava in quel modo”. Quindi in nessuna scena, nemmeno quelle in auto, o quelle ambientate lungo la tangenziale milanese, “non ci sono green screen e led wall, e anche la lunga panoramica aeera che apre il film non è realizzata con un drone ma con un elicottero. Ci siamo messi in gicoo, e quindi, speriamo, si crede a quello che sta sullo schermo”.





Di Stefano gira con L’ultima notte di Amore il suo primo film italiano dopo due esperienze in America, quelle di Escobar con Benicio del Toro e di The Informer con Clive Owen. “Dopo il mio ultimo film, che è stato molto difficile per ragioni “americane”, sentivo di aver bisogno di tornare a raccontare una storia che sentissi vicina a me, alla mia esperienza, al mio istinto, al mio essere cresciuto in Italia", spiega il regista. “E lavorando all’estero mi sono reso conto quanto siamo bravi in Italia, dove ad esempio abbiamo gli attori più bravi al mondo. Il mio non è stato un tornare a casa dettato dal romanticismo, ma da una ragione creativa”.

E, a proposito di attori, di Stefano rivela di aver “scritto il copione scritto con Pierfrancesco in mente: e per fortuna ha accettato, altrimenti sarei stato rovinato”. A completare il cast, interpreti solidi come Linda Caridi, Antonio Gerardi e Francesco Di Leva, scelti “come una volta, coi provini, ripetuti, perché prima devi individuare l’attore che può andare, e poi verificare la chimica tra quelli che hai scelto”.

L’ultima notte di Amore vede Favino nei panni di un poliziotto che, proprio alla vigilia della pensione, vede la sua vita crollare, e finire in pericolo, quando un lavoro di security privata che aveva accettato, e nel quale aveva coinvolto un collega, va a finire malissimo, con sparatorie e morti in mezzo alla tangenziale. “Il film ha avuto una lunga fase di ricerca, abbiamo parlato con agenti in servizio e in pensione”, spiega di Stefano. “Abbiamo fatto intrattenimento, ma alla base c’è una realtà precisa: la maggior parte dei poliziotti e dei carabinieri hanno un doppio lavoro, è un dato di fatto, se nessuno ne parla è un altro paio di maniche. Noi non volevamo fare un atto di accusa, ma penso abbiamo colto una verità parlando di persone che hanno problemi reali come quello di arrivare a fine mese un problema comune, e che finiscono spesso in una zona grigia perché, per via del loro mestiere, sono più avvicinabili da realtà criminali”. Ma, tolto questo contesto, quella che di Stefano chiama “l’arena che giustifica gli eventi”, per lui L’ultima notte di Amore racconta “la storia di un uomo che sta provando a tenere assieme i pezzi della sua vita”.