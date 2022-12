L'Ispettore Ottozampe e il Mistero dei Misteri, il trailer del buffo cartoon per le feste

News Cinema

Uscirà il 31 dicembre L'Ispettore Ottozampe e il Mistero dei Misteri, buffo film animato su un ragno detective: ecco il trailer in italiano!

Sarà al cinema dal 31 dicembre, distribuito da Eagle Pictures, il buffo film di animazione L’Ispettore Ottozampe e il Mistero dei Misteri, che si propone come uno degli appuntamenti per le Feste per il pubblico dei più piccoli. Il lungometraggio spagnolo è diretto da Julio Soto Gùrpide, che anni fa si occupò di Deep - Un'avventura in fondo al mare per la Thinklab.





L'Ispettore Ottozampe e il Mistero dei Misteri, la trama del cartoon

L'Ispettore Ottozampe e il Mistero dei Misteri si ambienta in un mondo di insetti, dove ai ragni spetta il ruolo di poliziotti. L'Ispettore Ottozampe viene espulso dal corpo dopo aver causato un disastro. Per staccare dallo stress della sua situazione, Ottozampe decide di andare in vacanza, ma il suo destino s'intreccia con quello del ricco medico Bugsy, in luna di miele con sua moglie, la vedova nera Arabella. Ottozampe si troverà suo malgrado coinvolto in un caso inaspettato, chiamato a risolvere un mistero grazie all'aiuto del suo assistente Janey e di un gruppo di svalvolati collaboratori!

Stando alle note di regia, il film amalgama un'ambientazione anni Trenta col mondo degli insetti, in una trama gialla alla Agatha Christie e un umorismo scatenato. I personaggi sono stati progettati da Sylvain Deboissy (Minions, Rio, Sharktale) e Max Kostenko (Kong, Animali Fantastici).