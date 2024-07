L'invenzione di noi due: Lino Guanciale e Silvia D'Amico dall'urgenza alla pazienza dell'amore

News Cinema

In uscita nelle sale italiane il 18 luglio, L'invenzione di noi due è l'adattamento dell'omonimo celebre romanzo L'invenzione di noi due di Matteo Bussola. I protagonisti Lino Guanciale e Silvia D'Amico hanno accompagnato il film al Taormina Film Festival 2024, dov'è stato presentato in anteprima.

Nella primavera del 2020, Matteo Bussola ha pubblicato un libro nel quale, con dolcezza e disarmante sincerità, ha raccontato una grande storia d'amore partendo dal momento in cui uno dei due ha smesso definitivamente di amare e l'altro non può che ammettere la sconfitta e tentare, con un ultimo gesto disperato, di creare un nuovo inizio. "L'invenzione di noi due" racconta di Milo e di Nadia, che si sono "sfiorati" da ragazzi e innamorati da adulti. Dopo quindici anni non sono più le stesse persone, perché nella vita accade che i sogni non si realizzino e che la frustrazione ci spenga, ci trasformi, tramutandosi in rabbia o malinconia.

Nelle sale dal 18 luglio, distribuito da Be Water Film in collaborazione con Medusa Film, L'invenzione di noi due è diretto da Corrado Ceron ed è stato presentato in anteprima al Taormina Film Festival 2024. Ad accompagnarlo - oltre al regista, al produttore Nicola Fedrigoni e al distributore Mattia Guerra - i protagonisti Lino Guanciale e Silvia D'Amico, che portano ancora nel cuore l'emozione di essersi abbandonati a personaggi vivi e pulsanti e di averlo fatto insieme, specchiandosi l'uno nell'altra. Il film si muove fra diversi piani temporali e per questo Silvia D'Amico ha fatto un lavoro diverso dal solito, come ci racconta nella sala delle conferenze stampa del festival: "Matteo Bussola scrive per il grande pubblico e nei suoi libri diventa un po’ un mentore, e allora, invece di infilarmi nel personaggio, come solitamente faccio, andando a cercare piccoli particolari e accettando sfide molto precise, ho tentato di rappresentare il paradigma di una storia d'amore, quindi non mi sono posta tante domande, non sono entrata troppo nello specifico, perché ho pensato che il messaggio che dovevamo trasmettere andasse al di là di ciò che faceva un singolo personaggio".

Lino Guanciale, che già da tempo si muove tranquillamente fra buona televisione e cinema, desidera invece condividere con noi giornalisti la grande difficoltà di avvicinare un personaggio "normale": "È molto complicato dare spessore a battute legate alla quotidianità. Dire 'sì', dire 'buongiorno' è un casino. Recitare frasi che fanno parte della vita di ognuno di noi, e che quindi non sono certo memorabili, è la sfida più grande che ci sia per un attore, e riesci vincerla solo se c'è un grande lavoro di relazione, che poi è quello che siamo riusciti a fare con Silvia e con Corrado fin dalla prima lettura e dai test di ripresa, perché Corrado ha cercato a lungo la grammatica giusta per riprenderci, per mettere a punto lo stile di regia. L'obiettivo di noi tutti è stato costruire questa alchimia, che era necessaria perché ci permetteva di riempire di senso parole che a volte rischiano di non averlo. Elsa Morante diceva che secondo lei la più grande frase d'amore è chiedere a qualcuno: 'Hai mangiato?'. Se queste due parole sono riempite del senso di una vita insieme e della cura per l'altro, arrivano a significare qualcosa, però quanto si rischia di dire soltanto: “Hai mangiato?” come lo diresti a un estraneo?! Per quanto riguarda Milo, ho cercato di concentrarmi sulla dimensione del tempo che passa, che poi è uno dei grandi archi narrativi del romanzo. Ho avuto la fortuna, d'accordo con Corrado, di poter lavorare su questo aspetto. Nel suo percorso il mio personaggio ha due estremi, e portarlo da una parte e dall'altra, tra la freschezza del momento in cui ritrova Nadia e l'appannamento della maturità, mi ha molto aiutato a trovare Milo, che è un essere semplice ma non troppo".

Quando Corrado Ceron, Lino Guanciale e Silvia D'Amico sono arrivati sul set il primo giorno di riprese, avevano in mano la tredicesima versione della sceneggiatura, frutto di un accurato lavoro insieme che, più che tradursi in una trasposizione del romanzo di partenza, ha significato una sua reinterpretazione. Ognuno ha dato il suo contributo e, se il risultato è notevole, il merito è in parte dell'ottima intesa fra i due protagonisti. A questo proposito la D'Amico spiega: "È passato un anno dalle riprese e ora ho un ricordo nebuloso del set, perché ci siamo buttati dentro al film aggrappandoci molto l'uno all'altra, e questa è una cosa bella, perché è raro trovare un collega che non ti faccia sentire da sola in scena. Mi sono accorta che i cambiamenti di Nadia avevano molto a che fare con il modo in cui mi rispecchiavo in Lino, e cioè quando guardavo Milo e la maniera in cui era cambiato fisicamente, di umore e di energia. E quindi mi intonavo all'attore e al personaggio, oltre ad avere, ovviamente, tutti gli altri elementi narrativi a cui abbiamo fatto riferimento".

"Silvia mi ha tolto le parole di bocca" - prosegue Lino Guanciale. "È stato importantissimo per entrambi aggrapparsi alla relazione. Personalmente a me ha dato moltissimo il fatto di potermi rispecchiare in Silvia e palleggiare con lei. Mi ha davvero aiutato, inoltre, pensare che i personaggi da interpretare tutto sommato fossero due, scoprendo poi che cosa resta e che cosa cambia nel rapporto con l'altro. Questa storia è a tutti gli effetti un passo a due ed è stato davvero utile anche il lavoro d'equipe, senza il quale, come ho detto prima, sarebbe stato impossibile lavorare sulle scene quotidiane, che sono fatte di dialoghi di 3 parole tra persone che non si parlano più tanto quando stanno dentro casa. Apparentemente in questi momenti non c'è conflitto, il che è un problema, perché la prima lezione di ogni corso di drammaturgia si riassume nella domanda: 'Dov'è il conflitto in questa scena?'. Vallo a trovare il conflitto in questo scambio in cui, in due ore nello stesso spazio, due persone si dicono soltanto: "Buongiorno" e "Ah, io esco"! La vita di tutti giorni apparentemente non vive di conflitto: devi andarlo a cercare, e quando lo trovi, ti accorgi che in realtà è fortissimo. Questa ricerca, almeno per me, è stata faticosa ma bellissima".

Ne L'invenzione di noi due ci sono dunque diverse versioni di Milo e di Nadia, per questo non è sempre facile definire i tratti caratteriali dei due personaggi. Una domanda infingarda ha costretto però Guanciale e la D'Amico a provare a farlo. Entrambi si sono rivelati all'altezza del compito e Silvia D'Amico ha detto: "Nadia è una donna, una scrittrice, un'artista in qualche modo, che a un certo punto della vita capisce che la soddisfazione professionale e il suo mestiere devono aderire completamente alla sua persona, e questo è un discorso che amo fare un po’ ad ampio raggio, e quindi anche per quanto riguarda il nostro di mestiere. La vita e il lavoro non possono essere per noi due cose separate. Anzi, dobbiamo riuscire a separarle ma con la giusta soddisfazione in entrambi i campi. L'invenzione di noi due non esisterebbe solo con Nadia o solo con Milo, bisogna sentire l'altra campana”.

La parola passa poi a Lino Guanciale, che conclude: "Milo, mi verrebbe da dire a chi viene a vedere il film, sei un po’ tu, Nadia sei un po’ tu, questi due, in fondo, siete un po’ voi, che può essere una cosa aberrante, perché ci si potrebbe chiedere: 'Perché devo andare a guardare me stesso?' Perché Milo e Nadia sono un po’ te e un po’ no, però in questa distanza si può costruire, in maniera godibile perché abbiamo di fronte una bella storia, un'opportunità di scoprire qualche cosa su come stiamo trattando noi stessi e in un certo modo anche l'amore della nostra vita, qualunque persona esso sia.