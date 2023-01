L'innocente e La notte del 12 i più candidati ai premi César

News Cinema

I premi César hanno annunciato le candidature per il 2023 con due titoli di Louis Garrel e Dominik Moll molto apprezzati in prima fila con undici e dieci candidature. Nominato anche Forever Young di Valeria Bruni Tedeschi.

A poche ore di distanza dagli Oscar, è il momento anche per i Premi César di annunciare le candidature per la 48esima edizione, mentre la cerimonia si terrà il 24 febbraio prossimo. È L’innocente di Louis Garrel, appena uscito in sala in Italia, un po’ a sorpresa, almeno in queste proporzioni, il film in prima fila con ben undici candidature, appena davanti a La notte del 12 di Dominik Moll con dieci. Subito dopo con nove ci sono il trascinante La vita è una danza e Pacifiction, il film che ha segnato l’irruzione del catalano Albert Serra in un contesto più ampio rispetto ai festival dedicati al cinema d’autore.

È stato nominato (sette volte) anche l’ottimo Forever Young di Valeria Bruni Tedeschi, ma non per la regia, nonostante le polemiche per le accuse di molestie (non sul set, ma precedenti) nei confronti dell’attore protagonista, Sofiane Bennacer. Ricordiamo che con un aggiunta dell’ultimo minuto al regolamento è stato vietato a chiunque sia stato accusato (non solo condannato) per “fatti di violenza” di partecipare alla cerimonia, ma non di essere candidato. In ogni caso Gérard Depardieu, fra i favoriti per il suo Maigret e anche lui accusato di molestie, non è stato candidato.

Sette nomination anche per Novembre di Cédric Jimenez, sulle indagini immediatamente successive agli attentati di Parigi del 2015. Il film sorpresa di Venezia, Saint Omer di Alice Diop, escluso dalla cinquina degli Oscar per il film internazionale, ha portato a casa solo candidature minori, fra cui quella per l’opera prima. Per la prima volta dal 2014 non è stata candidata nessuna donna per la miglior regia.

Sarà l’attore Tahar Rahim a “presiedere” la cerimonia di premiazione, che avrà una conduzione collegiale costituita da nove attrici e attori e si svolgerà all’Olympia di Parigi il 24 febbraio prossimo. Sarà David Fincher a ricevere il premio alla carriera.