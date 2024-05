L'Impero: ecco il trailer italiano ufficiale del film di Bruno Dumont in anteprima esclusiva

News Cinema

Il geniale regista Bruno Dumont rielabora a modo suo l'immaginario di saghe di fantascienza calando lo scontro tra due civiltà aliene sulle coste francesi. E così facendo, ragiona con ironia, irriverenza e intelligenza sulla natura umana. Ecco in anteprima esclusiva il trailer italiano di L'Impero, al cinema dal 13 giugno con Academy Two.

Da anni uno dei più stimati autori del cinema francese, idolo dei cinefili, frequentatore abituale dei grandi festival internazionali, Bruno Dumont ha dalla sua una caratteristica più unica che rara tra i registi suoi pari: è uno che ha dimostrato di non aver paura del comico, dell'ironia, della provocazione quasi demenziale, e che anzi è stato in grado di usare questi registri per dire delle cose serie e importanti, senza pensare che far ridere lo spettatore possa voler dire essere meno profondo, o intellettuale, o acuto nei suoi racconti.

Lo ha fatto con quella straordinaria miniserie tv prodotta da Arte che si intitola P'tit Quinquin, e poi quel film che di P'tit Quinquin è stato una specie di prequel, Ma Loute, e in qualche modo anche con France, il film visto a Cannes nel 2021 con protagonista Léa Seydoux. E ora lo ha fatto di nuovo, in maniera a dir poco vertiginosa.

Il suo nuovo film, che si intitola L'Impero ed è stato presentato in concorso alla Berlinale 2024, dove ha portato a casa il Premio della Giuria, è folle, stralunato e intelligentissimo.

L'ambientazione è quella di P'tit Quinquin, la zona della sulla Côte d'Opale (e non a caso in giro si rivedono due vecchie conoscenze: gli esilaranti poliziotti Van der Weyden e Carpentier interpretati da Bernard Pruvost e Philippe Jore). Solo che lì, tra pescatori e adolescenti annoiati, Dumont ambienta uno scontro tra due razze aliene che intendono conquistare la Terra, realizzando così una parodia irresistibile di saghe di fantascienza come quella di Star Wars e quella di Dune.

Così facendo - e facendo delle due forze extraterrestri in lotta tra loro la rappresentazione metaforica del Bene e del Male - Dumont non solo diverte e soprende, ma mette sullo schermo una storia che è anche una ricognizione, un'esplorazione dell'animo e della natura umana, che comprende anche l'amore e l'attrazione sessuale.

Come d'abitudine, Dumont ha girato L'Impero con un cast composto da un lato da non professionisti, e dall'altro da alcuni dei nomi più importanti del cinema francese, nessuno dei quali ha avuto timore nel giocare con l'assurdo come richiesto dal regista. Tra loro ci sono Fabrice Luchini, Camille Cottin, Lyna Khoudri e Anamaria Vartolomei.

L'Impero arriverà nei cinema italiani dal 13 giugno, distribuito da Academy Two, e questo è il trailer italiano ufficiale del film, che noi di Comingsoon.it vi presentiamo in anteprima esclusiva.



L'Impero: Il Trailer Ufficiale Italiano in anteprima esclusiva del Film di Bruno Dumont - HD

Bruno Dumont sarà in Italia questa settimana, invitato dal Bellaria Film Festival, dove presenterà il film, in anteprima italiana, la sera dell' 8 maggio. Il 10 maggio Bruno Dumont sarà a Genova dove alle 20.30 introdurrà il film per il pubblico del cinema Sivori.