L’esorcismo di Emma Schmidt - The Ritual: la vera storia che ha ispirato l'horror con Al Pacino

News Cinema

Debutta nelle sale italiane il film interpretato dal leggendario attore americano e da Dan Stevens che è ispirato a un reale esorcismo eseguito negli Stati Uniti. Ecco la vera storia dietro a L’esorcismo di Emma Schmidt - The Ritual.

Ha debutatto nei cinema italiani distribuito da Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures, L’esorcismo di Emma Schmidt - The Ritual, horror scritto e diretto da David Midell che vede protagonista una leggenda del cinema americano come Al Pacino, affiancato da Dan Stevens, Ashley Greene e la giovane star, amatissima dalle nuove generazioni, Abigail Cowen.

La particolarità di questo horror esorcistico è quella di essere basato su una storia realmente accaduta. Vi raccontiamo quale, ma prima ecco il trailer italiano ufficiale del film.

L’esorcismo di Emma Schmidt - The Ritual: il trailer

L'Esorcismo di Emma Schmidt - The Ritual: Il Trailer Italiano Ufficiale in anteprima esclusiva del Film con Al Pacino, Dan Stevens e Ashley Greene - HD

L’esorcismo di Emma Schmidt - The Ritual: la storia vera dietro al film

Avvenuto nel 1928, l’esorcismo di Emma Schmidt è uno dei pochi casi ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa Cattolica.

Nata nel 1882 (o nel 1884 a seconda delle fonti, ci sono versioni divergenti circa l'infanzia di questa donna, la cui identità è stata tenuta il più possibile segreta per ovvi motivi, tanto da assumere poi lo pseudonimo di Anna Ecklund) e cresciuta secondo un'educazione cattolica, Emma Schmidt avrebbe iniziato a manifestare segni di possessione demoniaca già durante l'adolescenza, consistenti nella repulsione di fronte agli oggetti sacri, l'incapacità di entrare in una chiesa, una serie di pensieri disturbati e la pratica di atti sessuali definiti "aberranti". Alcuni sostenevano che la causa della sua possessione fosse una zia di nome Mina, che si riteneva fosse una strega e che veniva insinuato fosse l'amante del padre di Emma.

Quello di Emma Schmidt fu un realtà un duplice esorcismo: a condurre entrambi fu padre Theophilus Riesinger (interpretato da Pacino nel film), un cappuccino originario della Baviera che era diventato monaco nel Wisconsin. Sono scarse le documentazioni riguardo il primo esorcismo, che avvenne il 18 giugno del 1912, mentre assai più documentato è il secondo, quello che è appunto al centro delle vicende del film.

Emma Schmidt venne condotta in convento il 17 agosto del 1929, e secondo le fonti manifestava sintomi evidenti (aveva furiose crisi di rabbia di fronte a cibo che era stato benedetto con l'acqua santa, e soffiava come un gatto. Il rituale vero e proprio ebbe inizio il giorno dopo, il 18 agosto, e durò fino al 26 dello stesso mese, con una seconda sessione che si tenne tra il 13 e il 20 settembre e una terza e conclusiva dal 15 al 23 dicembre.

L'esorcismo ebbe effetti devastanti sul corpo di Emma, che durante quei giorni si rifiutò di mangiare e vomitò strani detriti e quelle che sembravano essere foglie di tabacco. Durante l'esorcismo testa, labbra e viso di Emma si gonfiarono orrendamente, e la donna parlò più lingue a lei sconosciute e anche con una voce in falsetto che Riesinger interpretò come la voce della zia Mina. È stato riportato anche che il suo corpo levitasse e assumesse pose inconsulte: molte delle suere dell'ordine francescano del convento rimasero così impressionate da chiedere il trasferimento. Al termine del rituale venne ritenuto che a possedere Emma fosse Giuda Iscariota, ma anche lo spirito di suo padre, che prima di morire l'aveva maledetta assieme a Mina per il suo rifiuto di cedere a richieste sessuali incestuose durante l'adolescenza.

Il giorno conclusivo dell'esorcismo padre Riesinger ordinò a i demoni che possedevano il corpo di Emma di tornare all'inferno, e a quando pare il corpo della donna crollò sul letto gridando: "Belzebù! Giuda! Jacob! Mina!"; dopodiché aprì gli occhi e, con la sua voce normale, ringraziò Gesù Cristo di averla liberata. Dopo il rituale, Emma ebbe solo ulteriori vaghi accenni di possessione.

Sul suo caso e sul rituale è stato scritto un libro nel 1935 dal teologo Carl Vogl, intitolato "Begone Satan!", e nel febbraio del 1936 venne pubblicato un lungo articolo basato sul resoconto di Vogl sul Time Magazine.

A seconda delle versioni sull'identità di Emma, la donna sarebbe morta o nel 1941 a soli 59 anni, o nel 1964 a 81.